TÜGVA Erzurum'da 'Zor Zamanlarda Umudu Korumak' söyleşisi

TÜGVA Palandöken İlçe Temsilciliği tarafından düzenlenen "Zor Zamanlarda Umudu Korumak" söyleşisi, Erzurum'da gençlerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Söyleşi Detayları

Program, psikolojik dayanıklılığı artırma ve umut duygusunu koruma konularına odaklandı. Etkinlik, TÜGVA Palandöken İlçe Temsilcisi Yusuf Halis'in kısa açılış konuşmasıyla başladı. Halis, gençlerin katılımına teşekkür ederek etkinliğin verimli geçmesini temenni etti.

Söyleşinin konuğu Uzman Klinik Psikolog Tuğçe Tuğcu, stres, kaygı ve motivasyon başlıklarında bilgiler vererek katılımcılara günlük yaşamda uygulayabilecekleri temel psikolojik teknikleri aktardı. Katılımcılar, sorularını yönelterek uzmanla birebir görüşme fırsatı buldu.

TÜGVA Palandöken İlçe Temsilciliği, gençlere yönelik farkındalık programlarının devam edeceğini duyurdu.

