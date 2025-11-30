TÜGVA Erzurum'da 'Zor Zamanlarda Umudu Korumak' Söyleşisi

TÜGVA Palandöken'in 'Zor Zamanlarda Umudu Korumak' söyleşisinde Uzman Klinik Psikolog Tuğçe Tuğcu, gençlere dayanıklılık ve günlük psikolojik teknikler anlattı.

Yayın Tarihi: 30.11.2025 14:57
Güncelleme Tarihi: 30.11.2025 14:57
TÜGVA Erzurum'da 'Zor Zamanlarda Umudu Korumak' Söyleşisi

TÜGVA Erzurum'da 'Zor Zamanlarda Umudu Korumak' söyleşisi

TÜGVA Palandöken İlçe Temsilciliği tarafından düzenlenen "Zor Zamanlarda Umudu Korumak" söyleşisi, Erzurum'da gençlerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Söyleşi Detayları

Program, psikolojik dayanıklılığı artırma ve umut duygusunu koruma konularına odaklandı. Etkinlik, TÜGVA Palandöken İlçe Temsilcisi Yusuf Halis'in kısa açılış konuşmasıyla başladı. Halis, gençlerin katılımına teşekkür ederek etkinliğin verimli geçmesini temenni etti.

Söyleşinin konuğu Uzman Klinik Psikolog Tuğçe Tuğcu, stres, kaygı ve motivasyon başlıklarında bilgiler vererek katılımcılara günlük yaşamda uygulayabilecekleri temel psikolojik teknikleri aktardı. Katılımcılar, sorularını yönelterek uzmanla birebir görüşme fırsatı buldu.

TÜGVA Palandöken İlçe Temsilciliği, gençlere yönelik farkındalık programlarının devam edeceğini duyurdu.

TÜGVA, ERZURUM’DA GENÇLERE YÖNELİK "ZOR ZAMANLARDA UMUDU KORUMAK" PROGRAMIYLA GENÇLERLE...

TÜGVA, ERZURUM’DA GENÇLERE YÖNELİK "ZOR ZAMANLARDA UMUDU KORUMAK" PROGRAMIYLA GENÇLERLE BULUŞTU.

TÜGVA, ERZURUM’DA GENÇLERE YÖNELİK "ZOR ZAMANLARDA UMUDU KORUMAK" PROGRAMIYLA GENÇLERLE...

İLGİLİ HABERLER

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Aydın'da Alt Geçitte Araç Yangını — İtfaiye Müdahale Etti
2
Memur-Sen ve Yeşilay Protokolü: Bağımlılıkla Mücadelede Kapasite Birliği
3
Antalya'da Çekiciye Yüklenen Araç Rampadan Uçtu: 2 Yaralı
4
TÜGVA Erzurum'da 'Zor Zamanlarda Umudu Korumak' Söyleşisi
5
CHP Lideri Özgür Özel'in Anahtar Listesi Açıklandı: PM'de 31 Yeni İsim
6
Şehit Polis Hatice Ünal Çankırı’da Toprağa Verildi
7
Batman'da Kuaför Dükkanında Mahsur Kalan 3 Kişi Kurtarıldı

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı