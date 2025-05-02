TÜGVA Genel Başkanı Beşinci: Gençlik Barbar Güçlere Baş Kaldırıyor

TÜGVA Genel Başkanı Beşinci Ardahan'da Konuştu

TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, Ardahan İl Temsilciliği'nin 5. Olağan Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Beşinci, "Sözde medeni, özde barbar bütün güç odaklarına ülkemizin gençliği olarak baş kaldırıyoruz. Bu inançla mücadele ediyoruz," dedi.

Kongre, Kur'an-ı Kerim ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı ve Ardahan Üniversitesi Hoca Ahmet Yesevi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Beşinci, İstanbul'dan Ardahan'a yapılan yolculuğun anlamını vurgulayarak, serhat şehirde bulunmanın mutluluğunu dile getirdi.

Bütün gençliği İstanbul'da, Ayasofya ve tarihi mekanlarda ağırlamak istediğini belirten Beşinci, "12 yıl önce çıktığımız yolda TÜGVA, bugün 81 ilde, 605 ilçede, 405 bin üyesiyle ülkemizin en büyük gençlik hareketine dönüştü," ifadelerini kullandı. Beşinci, yıl bazında 1 milyon gence dokunduklarını ve 15 Temmuz'u unutmadıklarını kaydetti.

Sözde Medeni, Özde Barbar

Beşinci, kongrede gençliğin gücünü bir kez daha vurguladı: "Bu gençlik çok iyi noktaya gidiyor, gümbür gümbür geliyor. Biz buna inanıyoruz. Evladının cesedini poşetlerle toplayan babanın meselesi bizim meselemizdir. Sözde medeni, özde barbar bütün güç odaklarına ülkemizin gençliği olarak baş kaldırıyoruz. Bu inançla mücadele ediyoruz. Bu gençlik yürüyecek. Bir sabah kardan aydınlık gelecek, gelecek, gelecek."

Kongreye Vali Hayrettin Çiçek, AK Parti Ardahan Milletvekili Kaan Koç ve diğer yetkililer ile öğrenciler katıldı. Beşinci, kongrede yeniden İl Temsilcisi seçilen Osman Yıldız'a beratını takdim etti.

TÜGVA Ardahan İl Temsilciliği 5. Olağan Kongresi, Ardahan Üniversitesi Hoca Ahmet Yesevi Konferans Salonu'nda düzenlendi. Kongreye, Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek (ortada), AK Parti Ardahan Milletvekili Kaan Koç (sol 2), diğer yetkililer ve öğrenciler katıldı.

TÜGVA Ardahan İl Temsilciliği 5. Olağan Kongresi, Ardahan Üniversitesi Hoca Ahmet Yesevi Konferans Salonu'nda düzenlendi. Kongreye, Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek (ortada), AK Parti Ardahan Milletvekili Kaan Koç (sol 2), diğer yetkililer ve öğrenciler katıldı.