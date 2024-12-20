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Tüketici Koruma Yasasında Cezalar Artırıldı: Yeni Uygulamalar 2025'te Başlıyor

Tüketici hakem heyetlerine yapılan başvurularda sınırlar artırıldı, idari para cezaları da yükseltildi. Yeni düzenlemeler 1 Ocak 2025'ten itibaren geçerli olacak.

Yayın Tarihi: 20.12.2024 12:17
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 12:17
Tüketici Koruma Yasasında Cezalar Artırıldı: Yeni Uygulamalar 2025'te Başlıyor

Tüketici Koruma Yasası'nda Önemli Değişiklikler

Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında tüketici hakem heyetlerine yapılacak başvurular ve idari para cezalarında önemli düzenlemeler yaptı. Bu değişiklikler 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.

Başvurular ve Tüketici Uyuşmazlıkları

Yapılan düzenlemeye göre, 2025 yılından itibaren değeri 149 bin liranın altında olan uyuşmazlıklarda il veya ilçe tüketici hakem heyetleri görevli olacak. Tüketiciler, başvurularını yerleşim yerinin bulunduğu ya da ilgili işlemin yapıldığı hakem heyetine yapabilecekler. Eğer başvurunun yapılacağı ilçede hakem heyeti yoksa, bu durumda ilçe kaymakamlığına da başvurulabilecek.

İdari Para Cezalarında Artış

İdari para cezaları ise çeşitli ihlaller için yeniden değerleme oranında artırıldı. Yazılı sözleşmelerin 12 punto büyüklüğünde düzenlenmemesi durumunda 3 bin 166 lira ceza uygulanacak. Garanti belgesi ve Türkçe tanıtma kılavuzunun düzgün bir şekilde teslim edilmemesi halinde de 3 bin 126 lira ceza kesilecek.

Özet Ceza Tutanakları

  • Kredi kartı aidatlarının alınmaması durumunda ceza: 79 milyon 171 bin 438 lira
  • Aldatıcı ticari reklamlara verilecek ceza: 79 bin 161 lira ile 31 milyon 808 bin 530 lira arasında değişecek.
  • Mesafeli sözleşmelerde ihlaller için her işlem başına 3 bin 166 lira ceza uygulanacak.
  • Ön ödemeli konut satışında düzenlemelere uymayanlara 355 bin 907 lira ceza kesilecek.

Ticaret Düzenlemeleri

Ticaret Bakanlığı ayrıca, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından hazırlanan Marka Tescil Başvurularına Ait Mal ve Hizmetlerin Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ'i de Resmi Gazete'de yayımladı. Tüketicilerin korunmasını hedefleyen bu yeni düzenlemeler, ticari uygulamalarda adaletli bir rekabet ortamı sağlamayı amaçlıyor.

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