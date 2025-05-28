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Tunca Nehri'nin Debisi Mayıs Yağmurlarıyla 2 Kat Arttı

Edirne'deki Tunca Nehri'nin debisi, son yağışlarla birlikte bir ayda 2 kat artarak 16 metreküpe ulaştı.

Yayın Tarihi: 28.05.2025 12:12
Güncelleme Tarihi: 28.05.2025 12:12
Tunca Nehri'nin Debisi Mayıs Yağmurlarıyla 2 Kat Arttı

Edirne'den doğan Tunca Nehri'nin debisi, son dönemde etkili olan yağışlar sonucunda bir ayda 2 kat arttı. Bulgaristan'dan kaynaklanan bu önemli su yolu, bölgedeki ve Edirne'deki yağışların etkisiyle canlandı.

Kış aylarında mevsim normallerinin altına inen ve su seviyesi düşen Tunca Nehri, Mayıs ayının başından itibaren yağmurla birlikte önemli bir yükseliş gösterdi. Nehrin debisi, mayısın ilk günlerinde saniyede 8 metreküp seviyesindeyken, sağanakların ardından 16 metreküpe ulaştı.

Bu artış, kurak dönemlerde ortaya çıkan kum adacıklarının da gözden kaybolmasına neden oldu. Kentin diğer önemli su kaynağı olan Meriç Nehri de yağışlardan etkilendi; ay başındaki debisi saniyede 40 metreküpten 62 metreküpe yükseldi.

DSİ verilerine göre, hem Tunca hem de Meriç Nehri'nin debisindeki bu artışlar, bölgedeki su kaynaklarının zenginleşmesine katkı sağlayacak.

Edirne'den geçen Tunca Nehri'nin debisi, son dönemde etkili olan yağışlarla bir ayda 2 kat...

Edirne'den geçen Tunca Nehri'nin debisi, son dönemde etkili olan yağışlarla bir ayda 2 kat arttı.

Edirne'den geçen Tunca Nehri'nin debisi, son dönemde etkili olan yağışlarla bir ayda 2 kat...

Edirne'den geçen Tunca Nehri'nin debisi, son dönemde etkili olan yağışlarla bir ayda 2 kat arttı.

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