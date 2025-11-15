Tunceli'de 'Çevrenin Korunması ve Temizliği' Yönetmeliği Yürürlüğe Girdi

Tunceli'de yeni çevre yönetmeliği yürürlüğe girdi

Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl, kent genelinde uygulanacak Çevrenin Korunması ve Temizliği ile İlgili Emir ve Yasaklar Yönetmeliği'nin yürürlüğe girdiğini duyurdu. Yönetmelik, atıkların toplanmasından bertarafına, çevreye zarar veren davranışların tespitinden denetim süreçlerine kadar kapsamlı düzenlemeler içeriyor.

Yönetmeliğin kapsamı

Belediye ve valilik birimleri tarafından yürütülecek uygulamalarla, çöp ve molozların gelişi güzel bırakılması, dere ve vadilerin kirletilmesi, kamuya ait alanların tahrip edilmesi ve çevre sağlığını tehdit eden diğer uygulamaların önüne geçilmesi hedefleniyor. Munzur (Ovacık) ve Pülümür Vadileri başta olmak üzere doğal alanların korunması için il genelinde tedbirler alınacak; köylerden kent merkezine kadar tüm bölgelerde çevre sağlığını koruyacak usul ve esaslar belirlendi.

Atıkların toplanması, taşınması ve bertaraf edilmesi artık yönetmelikte belirtilen kurallara göre yapılacak; konteyner dışına çöp bırakılması ve dere, vadi, orman ile yol kenarlarına atık dökülmesi kesinlikle yasaklanmıştır.

Vali Aygöl'ün açıklaması

"Tunceli Valiliği olarak, ilimizin doğal güzelliklerini ve ekolojik zenginliğini korumak amacıyla çevre temizliği ve çevre sağlığı konusunda kararlılıkla yeni adımlar atıyoruz. Bu kapsamda, vilayetimizin tamamını ilgilendiren ’Çevrenin Korunması Ve Temizliği İle İlgili Emir Ve Yasaklar Yönetmeliği’ yürürlüğe girmiştir. Tunceli; Munzur (Ovacık) ve Pülümür Vadileri başta olmak üzere doğasıyla, akarsularıyla ve temiz havasıyla ülkemizin en değerli çevre alanlarından biridir. Bu doğal mirasın korunması hepimizin ortak sorumluluğudur. Yeni yönetmeliklerle birlikte, köylerimizden mezralarımıza, vadilerimizden mesire alanlarımıza ve kent merkezimize kadar bütün bölgelerimizde çevre ve insan sağlığını koruyacak önlemler uygulamaya konulmuştur. Bu kapsamda her türlü atıkların toplanması, taşınması ve bertaraf edilmesi artık belirlenen usul ve esaslara göre yürütülecek, düzenli denetimler yapılacaktır"

Uygulama ve yaptırımlar

Yönetmelik kapsamındaki uygulamalarda, çevre kirliliğine yol açan davranışların tespiti ve denetimi artırılacak; idari yaptırımlar kişi veya kurum ayrımı gözetmeksizin uygulanacak. Bu amaçla alınan önlemler, sadece idari bir düzenleme olmayıp, gelecek kuşaklara daha temiz bir Tunceli bırakma iradesinin ifadesi olarak tanımlanıyor.

"Çevre kirliliğine yol açan her türlü davranış ve eylem, her ne şekilde tespit edilirse edilsin, kişi veya kurum ayrımı gözetmeksizin, ilgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde idari yaptırımlar uygulanacaktır. Atıkların dere, vadi, orman ve yol kenarlarına dökülmesi, konteyner dışına çöp bırakılması ve her türlü atıkların gelişi güzel çevreye atılması kesinlikle yasaktır. Belediye Meclisimiz ile İl Genel Meclisimiz tarafından alınan kararlar doğrultusunda yürürlüğe giren bu yönetmelikler, sadece bir idari düzenleme değil, aynı zamanda gelecek kuşaklara daha temiz ve daha yaşanabilir bir Tunceli bırakma iradesinin ifadesidir. Vatandaşlarımızın bu konuda duyarlılık göstermesi, çevreye sahip çıkması ve yönetmelikte belirtilen kurallara titizlikle uyması büyük önem taşımaktadır"

