Tunceli'de kamyonet 7 metreden düştü: 4 yaralı

Tunceli'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet, yaklaşık 7 metre yükseklikten düştü. Kazada 3'ü çocuk olmak üzere 4 kişi hafif yaralandı.

Olay yerinde ilk müdahale yapıldı

Kaza, Ovacık Yolu Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ş.K idaresindeki 33 AHK 295 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yaklaşık 7 metre yükseklikten Ali Haydar Veziroğlu Caddesine düştü.

Kazada araç sürücüsü Ş. K. ile araçta bulunan R.L.Ö. (6), A. K. (6) ve N. B. (9) hafif yaralandı. İhbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi; yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldı ve ambulanslarla hastaneye kaldırıldılar.

Polis ekipleri kaza yerinde inceleme yaparken, kaza yapan araç kaldırılarak yol yeniden trafiğe açıldı.

TUNCELİ’DE BİR VATANDAŞ DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ ARACIYLA BİRLİKTE 7 METRE YÜKSEKLİKTEN DÜŞTÜ. KAZADA 3’Ü ÇOCUK 4 KİŞİ YARALANDI.