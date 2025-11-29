Tunceli'de kamyonet 7 metreden düştü: 4 yaralı

Tunceli'de Ş.K idaresindeki kamyonet, direksiyon hakimiyetinin kaybı sonucu 7 metre yükseklikten düştü; sürücü ile 3'ü çocuk 4 kişi hafif yaralandı.

Yayın Tarihi: 29.11.2025 18:56
Güncelleme Tarihi: 29.11.2025 18:56
Tunceli'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet, yaklaşık 7 metre yükseklikten düştü. Kazada 3'ü çocuk olmak üzere 4 kişi hafif yaralandı.

Olay yerinde ilk müdahale yapıldı

Kaza, Ovacık Yolu Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ş.K idaresindeki 33 AHK 295 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yaklaşık 7 metre yükseklikten Ali Haydar Veziroğlu Caddesine düştü.

Kazada araç sürücüsü Ş. K. ile araçta bulunan R.L.Ö. (6), A. K. (6) ve N. B. (9) hafif yaralandı. İhbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi; yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldı ve ambulanslarla hastaneye kaldırıldılar.

Polis ekipleri kaza yerinde inceleme yaparken, kaza yapan araç kaldırılarak yol yeniden trafiğe açıldı.

