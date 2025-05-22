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Tunceli'de Pertek ve Çemişgezek İlleri Doğal Gazla Tanıştı

Tunceli'de Pertek ve Çemişgezek ilçelerine doğal gaz arzı başladı. Törenle açılış yapıldı.

Yayın Tarihi: 22.05.2025 17:14
Güncelleme Tarihi: 22.05.2025 17:14
Tunceli'de Pertek ve Çemişgezek İlleri Doğal Gazla Tanıştı

Tunceli'de Doğal Gaz Sevinci

Tunceli'de yürütülen kapsamlı çalışmalar sonucunda, Pertek ve Çemişgezek ilçeleri doğal gazla buluştu. Uzun süredir beklenen bu hizmetin gerçekleştirilmesi, yerel halk için büyük bir müjde oldu.

Doğal Gaz Altyapı Çalışmaları Tamamlandı

Her iki ilçede bir süre önce başlatılan doğal gaz altyapı çalışmaları başarıyla tamamlandı. Tüm hazırlıkların sona ermesiyle birlikte, doğal gazın ilçelerdeki kullanıma sunulması amacıyla muhteşem bir tören düzenlendi.

Törende Coşku Hakimdi

Açılış kurdelelerinin kesilmesinin ardından, meşalelerin yakılmasıyla birlikte iki ilçeye ilk kez doğal gaz verilmesi resmen başladı. Bu tarih, Pertek ve Çemişgezek için yeni bir dönüm noktası olarak kayıtlara geçti.

Tunceli'de yürütülen çalışmalarla Pertek ilçesine doğal gaz verildi. Pertek'te doğal gazın hizmete...

Tunceli'de yürütülen çalışmalarla Pertek ilçesine doğal gaz verildi. Pertek'te doğal gazın hizmete sunulması amacıyla tören düzenlendi.Kaymakam Ahmet Coşkun, programda konuşma yaptı.

Tunceli'de yürütülen çalışmalarla Pertek ilçesine doğal gaz verildi. Pertek'te doğal gazın hizmete...

Tunceli'de yürütülen çalışmalarla Pertek ilçesine doğal gaz verildi. Pertek'te doğal gazın hizmete sunulması amacıyla tören düzenlendi.Kaymakam Ahmet Coşkun, programda konuşma yaptı.

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