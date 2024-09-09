Tunceli'de Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Doğan Kızılateş'in Cenazesi Törenle Defnedildi

Tunceli'de Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Doğan Kızılateş'in Cenaze Töreni

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit düşen Jandarma Uzman Onbaşı Doğan Kızılateş'in cenazesi, aile ve dostlarıyla birlikte dualarla toprağa verildi.

Cenaze Töreni Detayları

Şehit Kızılateş'in cenazesi, Tokat Devlet Hastanesi morgundan alınarak Bedestenlioğlu Mahallesi'ndeki babaevine getirildi. Aile burada helallik aldıktan sonra cenaze, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen alana taşındı.

Aile Duası ve Vahiy

Şehidin annesi Gülten Kızılateş ve babası Tacettin Kızılateş, tabuta sarılarak, "Oğlum hakkımız sana helal. Mekanın cennet olsun" diyerek gözyaşı döktü. Ayrıca, şehit Doğan Kızılateş'in, ailesine "Eğer ben şehit olursam, cenazemde ağlamayın" şeklinde bir vasiyeti olduğu belirtildi.

Cenaze Namazı ve Defin

Kılınan cenaze namazının ardından, şehit Kızılateş'in naaşı Garnizon Şehitliği'nde sonsuzluğa uğurlandı.

Katılımcılar

Cenaze törenine, şehit ailesi ve yakınlarının yanı sıra, Tokat Valisi Abdullah Köklü, AK Parti Genel Merkez Sosyal Politikalar Başkan Yardımcısı Tuba Köksal, AK Parti Tokat Milletvekili Cüneyt Aldemir, Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Çoban ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde görev esnasında zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Doğan Kızılateş'in cenazesi defnedildi.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde görev esnasında zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Doğan Kızılateş'in cenazesi defnedildi.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde görev esnasında zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Doğan Kızılateş'in cenazesi defnedildi.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde görev esnasında zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Doğan Kızılateş'in cenazesi defnedildi.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde görev esnasında zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Doğan Kızılateş'in cenazesi defnedildi.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde görev esnasında zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Doğan Kızılateş'in cenazesi defnedildi.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde görev esnasında zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Doğan Kızılateş'in cenazesi defnedildi.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde görev esnasında zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Doğan Kızılateş'in cenazesi defnedildi.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde görev esnasında zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Doğan Kızılateş'in cenazesi defnedildi.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde görev esnasında zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Doğan Kızılateş'in cenazesi defnedildi.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde görev esnasında zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Doğan Kızılateş'in cenazesi defnedildi.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde görev esnasında zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Doğan Kızılateş'in cenazesi defnedildi.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde görev esnasında zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Doğan Kızılateş'in cenazesi defnedildi.