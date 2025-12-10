DOLAR
42,59 -0,03%
EURO
49,65 -0,17%
ALTIN
5.759,72 0,07%
BITCOIN
3.946.495,84 0,41%

Tunceli Hozat'ta Unutulan 'Cacım' Dokuması Yeniden Canlanıyor

Tunceli Hozat'ta Halk Eğitim kurslarıyla kadınlar, yöreye özgü 'cacım' dokumasını yaşatıyor; ürünleri satarak aile bütçesine katkı sağlıyor.

Yayın Tarihi: 10.12.2025 10:51
Güncelleme Tarihi: 10.12.2025 10:51
Tunceli Hozat'ta Unutulan 'Cacım' Dokuması Yeniden Canlanıyor

Tunceli Hozat'ta Unutulan "cacım" Dokuması Yeniden Canlanıyor

Halk Eğitim kursları geleneksel el sanatını yaşatıyor

Tunceli’nin Hozat ilçesinde kadınlar, Halk Eğitim Merkezi kurslarında unutulmaya yüz tutmuş "cacım" dokuma geleneğini sürdürüyor. Kurslar sayesinde kadınlar hem sosyalleşiyor hem de yöreye özgü el emeği ürünler üreterek aile bütçelerine katkı sağlıyor.

Yöreye ait geleneksel motifler ve tekniklerle hazırlanan ürünler arasında çanta, cüzdan, heybe, yastık ve yolluk gibi parçalar yer alıyor. Üretilen el işleri, satışa sunularak kursiyerlere ekonomik destek sağlıyor ve kültürel mirasın gelecek kuşaklara aktarılmasına katkıda bulunuyor.

Usta Öğretici Hanife Bozkurt konuyla ilgili, "Bizimki halı değil, cacımdır. Cacım çok eski bir dokumadır. Halalarımızdan, ninelerimizden kalma, bizim yöremize aittir. Kaybetmek istemiyoruz, yaşatmak istiyoruz. Burada cacım dokumasıyla çanta, cüzdan, sırt çantası, küçük halılar, büyük yolluklar, yastık, kırlent, heybe yapıyoruz. Motiflerimiz çizim falan değil, modeli kendi içgüdülerimizle kafamızdan değiştiririz" dedi.

52 yaşındaki kursiyer Neslişah Özcivan ise, "Hocamız Hanife Hanım’ın böyle bir girişimde bulunduğunu duyunca çok sevindik. Evde boş boş oturmaktansa gelip burada cacım öğrenmek daha iyi bir fikirdi. Annelerimizin, ninelerimizin el emeğidir. Onların kaybolan bir geleneğini tekrar yürütmeye başladık. En azından evde oturmuyoruz. Buraya geliyoruz, hem sosyal hayatımız oluyor hem de bir çanta da kilim satınca kendi evimize destek olmuş oluruz. En azından mutfak masrafımızı çıkartırız" şeklinde konuştu.

Kurslar, bölge kültürünün korunması ve kadınların ekonomik olarak güçlenmesi açısından önemli bir rol üstleniyor; amaç, cacım dokuma geleneğini gelecek kuşaklara aktarmak.

HOZAT'TA KADINLAR, HALK EĞİTİM MERKEZİ KURSLARINDA UNUTULMAYA YÜZ TUTMUŞ "CACIM" DOKUMA GELENEĞİNİ...

HOZAT'TA KADINLAR, HALK EĞİTİM MERKEZİ KURSLARINDA UNUTULMAYA YÜZ TUTMUŞ "CACIM" DOKUMA GELENEĞİNİ SÜRDÜREREK HEM ÜRETİME KATILIYOR HEM DE AİLE BÜTÇELERİNE KATKI SAĞLIYOR.

HOZAT'TA KADINLAR, HALK EĞİTİM MERKEZİ KURSLARINDA UNUTULMAYA YÜZ TUTMUŞ "CACIM" DOKUMA GELENEĞİNİ...

İLGİLİ HABERLER

MGM Kar Haritasını Açıkladı: Hangi İllerde Kar Var, İstanbul'a Ne Zaman Yağacak?

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

MEB Açıkladı: 1. Dönem 2. Ortak Sınav Tarihleri 2025

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gürün'de 'Unutulan Eşyaların Dili' Sergisi İlgi Gördü
2
İnegöl Belediye Spor Kulübü Isparta Boulder'dan 2’ncilikle Döndü
3
Mersin'de Sosyal Medya Dolandırıcılığına Jandarma Operasyonu: 5 Tutuklandı
4
Karabet Geçidi'nde Kar Temizleme Çalışmaları Aralıksız Sürüyor
5
İSKİ'ye 3 milyon 343 bin 688 TL ceza, Marmara'ya lağım akışı sürüyor
6
Kastamonu’da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Tutuklama
7
Konya Karapınar'da Tır Çarpışması: 1 Yaralı

Vatandaşlık Maaşı (GETAD) Geliyor: Pilot 2026, Genel 2027

Öğrencilere ÖTV'siz Cihaz: 9.500 TL Sınırı Kalkıyor

Son Gün 1 Ocak: Tapu Başvurusu Yapmayanlar 3 Kat Harç Ödeyecek

MEB Açıkladı: 1. Dönem 2. Ortak Sınav Tarihleri 2025

Vatandaşlık Maaşı: 20 Bin TL'ye Kadar Gelir Garantisi Açıklandı

MGM Kar Haritasını Açıkladı: Hangi İllerde Kar Var, İstanbul'a Ne Zaman Yağacak?

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar