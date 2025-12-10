Tunceli Hozat'ta Unutulan "cacım" Dokuması Yeniden Canlanıyor

Halk Eğitim kursları geleneksel el sanatını yaşatıyor

Tunceli’nin Hozat ilçesinde kadınlar, Halk Eğitim Merkezi kurslarında unutulmaya yüz tutmuş "cacım" dokuma geleneğini sürdürüyor. Kurslar sayesinde kadınlar hem sosyalleşiyor hem de yöreye özgü el emeği ürünler üreterek aile bütçelerine katkı sağlıyor.

Yöreye ait geleneksel motifler ve tekniklerle hazırlanan ürünler arasında çanta, cüzdan, heybe, yastık ve yolluk gibi parçalar yer alıyor. Üretilen el işleri, satışa sunularak kursiyerlere ekonomik destek sağlıyor ve kültürel mirasın gelecek kuşaklara aktarılmasına katkıda bulunuyor.

Usta Öğretici Hanife Bozkurt konuyla ilgili, "Bizimki halı değil, cacımdır. Cacım çok eski bir dokumadır. Halalarımızdan, ninelerimizden kalma, bizim yöremize aittir. Kaybetmek istemiyoruz, yaşatmak istiyoruz. Burada cacım dokumasıyla çanta, cüzdan, sırt çantası, küçük halılar, büyük yolluklar, yastık, kırlent, heybe yapıyoruz. Motiflerimiz çizim falan değil, modeli kendi içgüdülerimizle kafamızdan değiştiririz" dedi.

52 yaşındaki kursiyer Neslişah Özcivan ise, "Hocamız Hanife Hanım’ın böyle bir girişimde bulunduğunu duyunca çok sevindik. Evde boş boş oturmaktansa gelip burada cacım öğrenmek daha iyi bir fikirdi. Annelerimizin, ninelerimizin el emeğidir. Onların kaybolan bir geleneğini tekrar yürütmeye başladık. En azından evde oturmuyoruz. Buraya geliyoruz, hem sosyal hayatımız oluyor hem de bir çanta da kilim satınca kendi evimize destek olmuş oluruz. En azından mutfak masrafımızı çıkartırız" şeklinde konuştu.

Kurslar, bölge kültürünün korunması ve kadınların ekonomik olarak güçlenmesi açısından önemli bir rol üstleniyor; amaç, cacım dokuma geleneğini gelecek kuşaklara aktarmak.

