Tunus'ta Başbakan Değişikliği: Sara ez-Zenzeri Göreve Atandı

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Başbakan Kemal el-Meduri’yi görevden alarak yerine İskan Bakanı Sara ez-Zenzeri'yi atadı.

Yayın Tarihi: 21.03.2025 10:59
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 10:59
Tunus'ta Başbakan Değişikliği: Sara ez-Zenzeri Göreve Atandı

Tunus'ta siyasi dengeler değişti. Cumhurbaşkanı Kays Said, Başbakan Kemal el-Meduri'yi görevden alarak yerine Teçhizat ve İskan Bakanı Sara ez-Zaferani ez-Zenzeri'yi atadı.

Bu atama, Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan resmi bir yazılı açıklama ile duyuruldu. Açıklamada, Cumhurbaşkanı Said'in dün yayımladığı kararname ile Meduri'nin görevden alındığı belirtildi.

Bununla birlikte, görev değişikliğinin arkasındaki nedenler hakkında herhangi bir bilgi verilmedi. Görevden alma ve yeni atama, Tunus un siyasi atmosferinde yeni bir dönemin habercisi olabilir.

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