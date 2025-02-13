Tunus'ta Muhalif Lider Abir Musi Cezaevinde Açlık Grevine Gitti

Tunus'ta Muhalif Lider Abir Musi Açlık Grevine Başladı

Tunus'ta muhalif Özgür Anayasa Partisi lideri Abir Musi, cezaevinde yaşadığı kötü muameleyi protesto etmek amacıyla açlık grevine başladığını duyurdu.

Musi'nin savunma ekibinden Nafi el-Aribi, basına yaptığı açıklamada, müvekkillerinin sağlığını riske atan koşullar hakkında endişe duyduklarını bildirdi. Aribi, Musi'nin son günlerde ciddi bir sağlık sorunu yaşadığına dikkat çekerek, "Kendisi çok zor durumda olduğu halde revire kaldırılmadı ve muayene için doktor çağrılmadı. Telefonla doktora ulaşılarak ilaç yazılmasıyla yetinmişler" ifadelerini kullandı.

Konuyla ilgili olarak, Tunus makamlarından henüz bir açıklama gelmedi. Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, 25 Temmuz 2021'de söz konusu "olağanüstü kararlarını" destekleyen Musi ile zamanla siyasi gerilim yaşamıştı. Tunus Asliye Mahkemesi, 5 Ekim 2023 tarihinde Musi hakkında tutuklama emri çıkarmıştı.

25 Temmuz 2021 Olağanüstü Kararları

Kays Said'in 25 Temmuz 2021'de açıkladığı olağanüstü kararlar, Tunus'ta bir tür "istisnai durum" yaratmış ve Meclis'in çalışmalarını dondurmasına yol açmıştı. Ayrıca, milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırılması ve yürütme organının yetkilerinin genişletilmesi gibi adımlar da atılmıştı.

Bunun yanı sıra, 25 Temmuz 2022'de yeni anayasa referandumu ve ardından erken genel seçimler gerçekleştirildi. Yeni anayasa ile birlikte başkanlık sistemine geçiş sağlandı ve Halk Meclisi'nin yanı sıra "Bölgesel ve Yerel Ulusal Konsey" adıyla yeni bir parlamenter yapı oluşturulacağı da anayasada belirtildi.

Buna karşılık, bazı kesimler Said'in kararlarını "darbe" olarak nitelendirerek, ülkenin demokrasi ile olan bağlarının zayıfladığını iddia ediyor.