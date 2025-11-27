Turgutlu Adliyesi'nde Ağaçlandırma Çalışması

Manisa'nın Turgutlu Adliyesi'nde Cumhuriyet Başsavcısı Bahri Yalçınöz ve adliye çalışanları defne ve begonvil fidanı dikti, adliye bahçesi ağaçlandırıldı.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 14:50
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 14:50
Manisa’nın Turgutlu ilçesinde Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı himayesinde adliye çalışanları, Cumhuriyet Başsavcısı Bahri Yalçınöz ile birlikte ağaçlandırma çalışması gerçekleştirdi.

Fidan Dikimi ve Düzenleme

Etkinlik kapsamında adliye bahçesinin çeşitli noktalarına defne ve begonvil fidanları dikildi. Çalışmanın hem yeşil alanları artırmak hem de adliye personelinin çalışma ortamını daha estetik ve modern bir görünüme kavuşturmak amacıyla yapıldığı belirtildi.

Cumhuriyet Başsavcısı Bahri Yalçınöz yaptığı açıklamada, "Yeşili arttırmak, kurumun görsel estetiğini ve Adliye personelinin çalışma ortamını güzelleştirmek için bu etkinliği gerçekleştirdik," ifadelerine yer verdi.

Ağaçlandırma etkinliğinin önümüzdeki dönemlerde de devam edeceği bildirildi.

