Turgutlu Adliyesi'nde Ağaçlandırma Çalışması

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı himayesinde adliye çalışanları, Cumhuriyet Başsavcısı Bahri Yalçınöz ile birlikte ağaçlandırma çalışması gerçekleştirdi.

Fidan Dikimi ve Düzenleme

Etkinlik kapsamında adliye bahçesinin çeşitli noktalarına defne ve begonvil fidanları dikildi. Çalışmanın hem yeşil alanları artırmak hem de adliye personelinin çalışma ortamını daha estetik ve modern bir görünüme kavuşturmak amacıyla yapıldığı belirtildi.

Cumhuriyet Başsavcısı Bahri Yalçınöz yaptığı açıklamada, "Yeşili arttırmak, kurumun görsel estetiğini ve Adliye personelinin çalışma ortamını güzelleştirmek için bu etkinliği gerçekleştirdik," ifadelerine yer verdi.

Ağaçlandırma etkinliğinin önümüzdeki dönemlerde de devam edeceği bildirildi.

