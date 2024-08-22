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Türk Askeri Varlığına Dair İddialar Yeniden Yalanlandı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Türk askerinin Irak’taki varlığına yönelik iddiaları çürüttü.

Yayın Tarihi: 22.08.2024 12:28
Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 12:28
Türk Askeri Varlığına Dair İddialar Yeniden Yalanlandı

Türk Askerinin Irak Varlığına İlişkin Yanlış İddialar

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı medya kuruluşlarında yer alan, "Irak ile Türkiye arasında imzalanan Güvenlik Anlaşması doğrultusunda Türk askerinin Irak topraklarındaki varlığının sona ereceği" iddialarını yalanladı.

Açıklama Detayları

Merkezden yapılan açıklamada, Türkiye ve Irak arasında imzalanan Askeri, Güvenlik Koordinasyonu ve Terörle Mücadele Mutabakat Zaptı'nda bu tür bir maddenin kesinlikle bulunmadığı vurgulandı.

Ortak Merkezlerin Önemi

Açıklamada, iki ülkenin Bağdat'taki Ortak Güvenlik Koordinasyon Merkezi ve Başika'daki Ortak Eğitim ve İşbirliği Merkezi'ni kurma kararı aldığı belirtildi. Bu merkezlerin, terör örgütlerinin her iki ülkenin egemenliğine, güvenliğine ve bölgesel istikrarına yönelik tehditlerini ortadan kaldırmaya yardımcı olacağı ifade edildi.

Terörle Mücadele Kararlılığı

Türkiye'nin terörle mücadelesinin hem yurt içinde hem de sınır ötesinde kararlılıkla sürdüğü rekorlanırken, resmi olmayan kaynaklardan gelen iddialara itibar edilmemesi gerektiği de özellikle vurgulandı.

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