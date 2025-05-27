Türk Askerinin Kosova Görevi 25. Yıl Dönümünde Maraş Parkı Yenilendi

Prizren'de Yenilenen Maraş Parkı Hizmete Açıldı

Kosova'da Türk askerinin Barış Gücü olarak göreve başlamasının 25’inci yıl dönümü vesilesiyle, Kosova’nın güneyindeki Prizren şehrinde bulunan Maraş Parkı yenilenerek hizmete açıldı.

Açılış Töreni Gerçekleştirildi

Kosova Türk Temsil Heyeti Başkanlığınca, sivil asker işbirliği faaliyetleri doğrultusunda hayata geçirilen Maraş Parkı’nın yenileme projesinin tamamlanmasının ardından açıılış töreni gerçekleştirildi.

Törene, Türkiye’nin Prizren Başkonsolosu Celal Doğan, Kosova Türk Temsil Heyet Başkanı İstihkam Albay Ersin Çelikkanat, Cumhurbaşkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığından gelen heyet ile ülkedeki Türk ve yerel kuruluşların temsilcileri katıldı.

Başkan Doğan'ın Mesajı

Başconsolos Doğan, yaptığı konuşmada, Türkiye’nin çeşitli kurumlarıyla Kosova’nın yanında olmaya devam edeceğini belirtti. Türk askerinin yıllar içerisinde gerçekleştirdiği projelerle Kosova'da örnek gösterildiğine dikkat çeken Doğan, "Türk askeri yalnızca Kosova’nın savunmasına değil; eğitimine, kültürüne, ekonomisine, sağlığına her yönde geliştirdiği projelerle katkıda bulunmaktadır" dedi.

Albay Çelikkanat'ın Vurgusu

Albay Çelikkanat ise Kosova halkının faydalanması için birçok alanda sayısız projeler gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "İcra ettiğimiz açılış törenleri, Kosova halkıyla olan birlik ve beraberliğimizi, dayanışma ruhumuzu, tarihi dostluğumuzu ortaya koyan, geliştiren ve pekiştiren önemli faaliyetlerimizden birini oluşturmaktadır" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından projenin açılış kurdelesi kesildi ve davetliler parkı gezme imkanı buldu.

Parkta Yenileme Çalışmaları

Projeye dahil edilen yenilemeler arasında, Maraş Parkı’ndaki amfi tiyatro, oturma bankları, atık kutuları ve aydınlatma lambaları da bulunmaktadır. Parkın peyzaj işleri tamamlanmış olup, Mehmetçiğin Kosova’da göreve başlamasının 25’inci yıl dönümü vesilesiyle parka 25 çam fidanı dikilmiştir.

Türk askeri, 1999'dan bu yana Kosova'da Barış Gücü olarak görev yapmaktadır.

Türk askerinin Kosova’da Barış Gücü olarak göreve başlamasının 25’inci yıl dönümü vesilesiyle Kosova’nın güneyindeki Prizren şehrinde bulunan Maraş Parkı, yenilenerek hizmete açıldı.

Türk askerinin Kosova’da Barış Gücü olarak göreve başlamasının 25’inci yıl dönümü vesilesiyle Kosova’nın güneyindeki Prizren şehrinde bulunan Maraş Parkı, yenilenerek hizmete açıldı.