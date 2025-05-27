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Türk Devletleri Teşkilatı Üye Merkez Bankası Başkanları Astana'da Toplandı

TDT üyesi ülkelerin merkez bankası başkanları, Kazakistan'ın başkenti Astana'da ilk kez bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 27.05.2025 16:02
Güncelleme Tarihi: 27.05.2025 16:02
Türk Devletleri Teşkilatı Üye Merkez Bankası Başkanları Astana'da Toplandı

TDT Merkez Bankaları Başkanları Astana’da Buluştu

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) üyesi ülkelerin merkez bankası başkanları, Kazakistan'ın başkenti Astana'da tarihi bir toplantı için bir araya geldi.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev başkanlığında TDT Merkez (Ulusal) Bankaları Konseyi'nin 1. Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantı, Cumhurbaşkanlığı Sarayı Akorda'da düzenlendi ve Türkiye'den Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Kazakistan Ulusal Bankası Başkanı Timur Süleymenov, Azerbaycan Merkez Bankası Başkanı Taleh Kazimov, Kırgızistan Ulusal Bankası Başkanı Melis Turgunbayev, Özbekistan Merkez Bankası Başkanı Timur İşmetov, Macaristan Merkez Bankası İcra Direktörü Gabor Szöcs ile TDT Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev katıldı.

Toplantının Ana Temaları ve Hedefler

Toplantının açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Tokayev, son olarak Macaristan'da gerçekleştirilen TDT Gayriresmi Zirvesi'nde, devlet başkanlarının mevcut tarife politikalarıyla değişen küresel ekonomik koşullardaki işbirliğini derinleştirme konusundaki önemi vurguladığını belirtti.

Mevcut koşullarda ulaşım, lojistik, tarım, dijitalleşme ve finans gibi kritik sektörlerde koordineli çalışmanın önemine dikkat çeken Tokayev, "Ülkelerimizin küresel Gayri Safi Yurt İçi Hasılasındaki toplam payı 2010 yılında yüzde 2,4’ten yüzde 3,1’e yükseldi. TDT ülkelerinin uluslararası rezervlerinin sürekli artması, bölgenin makroekonomik istikrarının güçlendiğinin bir göstergesi." diye konuştu.

Finansal Teknolojiler ve İşbirliği

Tokayev, TDT ülkeleri arasında finans sektöründeki işbirliğinin genişletilmesinde merkez bankalarının önemli bir rol oynadığını belirtti. Toplantının gündeminde mevcut ekonomik eğilimler, para politikası, dijital para birimleri, kripto paralar ve finansal teknolojilerin gelişimi gibi güncel konular yer aldı.

Merkez bankaları arasında diyaloğun genişletilmesinin Türk coğrafyasının ekonomik potansiyelinin hayata geçirilmesi için önemli bir temel oluşturacağını kaydeden Tokayev, dijital para birimlerinin geliştirilmesi konusundaki deneyimlerin paylaşılmasının da önemli olduğunu vurguladı. Ayrıca taraflar, fintech'in (dijital finans) geliştirilmesinin merkez bankaları için ekonomik büyümeyi artırma ve halkın finansal hizmetlere erişimini kolaylaştırma açısından önemli bir öncelik olduğu konusunda hemfikir olduklarını açıkladı.

Toplantıda alınan kararlar ve işbirliği alanlarını kapsayan Ortak Bildiri kabul edilirken, bir sonraki TDT Merkez Bankaları Konseyi toplantısının gelecek yıl Azerbaycan'da yapılması kararlaştırıldı.

Türk Devletleri Teşkilatına (TDT) üye ülkelerin merkez bankası başkanları ilk kez Kazakistan’ın...

Türk Devletleri Teşkilatına (TDT) üye ülkelerin merkez bankası başkanları ilk kez Kazakistan’ın başkenti Astana’da bir araya geldi. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’in (sol 4) başkanlığında TDT Merkez (Ulusal) Bankaları Konseyi’nin 1.Toplantısı gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanlığı Sarayı Akorda’da düzenlenen toplantıya Türkiye’den Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan (sol 3), Kazakistan Ulusal Bankası Başkanı Timur Süleymenov (sağ 4), Azerbaycan Merkez Bankası Başkanı Taleh Kazimov (solda), Kırgızistan Ulusal Bankası Başkanı Melis Turgunbayev (sol 2), Özbekistan Merkez Bankası Başkanı Timur İşmetov (sağ 3), Macaristan Merkez Bankası İcra Direktörü Gabor Szöcs (sağ 2) ile TDT Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev (sağda) katıldı.

Türk Devletleri Teşkilatına (TDT) üye ülkelerin merkez bankası başkanları ilk kez Kazakistan’ın...

Türk Devletleri Teşkilatına (TDT) üye ülkelerin merkez bankası başkanları ilk kez Kazakistan’ın başkenti Astana’da bir araya geldi. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’in (sol 4) başkanlığında TDT Merkez (Ulusal) Bankaları Konseyi’nin 1.Toplantısı gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanlığı Sarayı Akorda’da düzenlenen toplantıya Türkiye’den Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan (sol 3), Kazakistan Ulusal Bankası Başkanı Timur Süleymenov (sağ 4), Azerbaycan Merkez Bankası Başkanı Taleh Kazimov (solda), Kırgızistan Ulusal Bankası Başkanı Melis Turgunbayev (sol 2), Özbekistan Merkez Bankası Başkanı Timur İşmetov (sağ 3), Macaristan Merkez Bankası İcra Direktörü Gabor Szöcs (sağ 2) ile TDT Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev (sağda) katıldı.

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