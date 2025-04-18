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Türk Einstein Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu, Kabri Başında Anıldı

'Türk Einstein' olarak bilinen Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu, vefatının 10. yılında kabri başında anıldı.

Yayın Tarihi: 18.04.2025 14:23
Güncelleme Tarihi: 18.04.2025 14:23
Türk Einstein Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu, Kabri Başında Anıldı

Türk Einstein Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu, Kabri Başında Anıldı

Ömrünü bilime ve Türkçenin gelişimine adayan, 28 yaşında "dünyanın en genç profesörü" unvanını kazanarak "Türk Einstein" olarak tanınan kimya mühendisi Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu, vefatının 10. yılında kabri başında anıldı.

Anma Töreni Üsküdar'da Gerçekleşti

Üsküdar'daki Karacaahmet Mezarlığı'nda düzenlenen anma törenine, Zeytinburnu'ndaki Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu Ortaokulu öğretmenleri ve öğrencileri katıldı.

Okulun Kurucu Müdürü Abdulkadir Erkan Tarihçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okulun 2024-2025 eğitim öğretim yılı'nda açıldığını belirterek, "Okulumuzun açılış yılı, Oktay Sinanoğlu hocamızın da vefatının 10. yılına denk geldi. Bu vesileyle hocamızı kabri başında yad etmek, hayır dualarıyla anmak istedik. Dolayısıyla öğretmenler ve öğrencilerimizle hocamızın kabrinin başındayız." dedi.

Sinanoğlu'nun Mirası

Tarihçi, Sinanoğlu'nun bilime sağladığı katkılar ve Türk milleti ile medeniyetine verdiği değerle gönüllerde mümtaz bir yere sahip olduğunu vurgulayarak, onun manevi mirasını taşıyacaklarını ifade etti.

Anma töreni, duaların ardından sona erdi. Moleküler biyoloji, kimya ve matematik ile Türkçe alanlarındaki çalışmalarıyla bilinen Oktay Sinanoğlu, 80 yıllık ömrüne birçok eser sığdırmıştı.

Ömrünü bilime ve Türkçenin gelişmesine adayan, 28 yaşında "dünyanın en genç profesörü" ünvanını...

Ömrünü bilime ve Türkçenin gelişmesine adayan, 28 yaşında "dünyanın en genç profesörü" ünvanını kazanan ve "Türk Einstein" olarak tanınan kimya mühendisi Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu, vefatının 10. yılında kabri başında anıldı.

Ömrünü bilime ve Türkçenin gelişmesine adayan, 28 yaşında "dünyanın en genç profesörü" ünvanını...

Ömrünü bilime ve Türkçenin gelişmesine adayan, 28 yaşında "dünyanın en genç profesörü" ünvanını kazanan ve "Türk Einstein" olarak tanınan kimya mühendisi Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu, vefatının 10. yılında kabri başında anıldı.

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