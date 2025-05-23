Türk Gölge Oyunu Hacivat-Karagöz, Gürcistan'daki Öğrencilerle Buluştu

Tiflis'te Hacivat-Karagöz Gösterimi

Tiflis Yunus Emre Enstitüsü'nün (YEE) Gürcistan'da yürüttüğü "Tercihim Türkçe" projesi kapsamında, geleneksel Türk gölge oyunu Hacivat-Karagöz başkent Tiflis'teki farklı okullarda öğrenciler için sahnelendi.

Gösterilerin Detayları

YEE'den alınan bilgiye göre, "Tercihim Türkçe" projesi çerçevesinde Tiflis'teki çeşitli okullarda iki gün boyunca Hacivat-Karagöz gösterileri gerçekleştirildi. 22-23 Mayıs 2025 tarihlerinde, Tiflis'teki devlet okulları ile Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Gürcistan Uluslararası Maarif Okulları'nın Lisi Kampüsü'nde sahnelenen gösterileri, Karagöz sanatçısı Cemal Fatih Polat ve ekibi gerçekleştirdi.

Öğrencilerin İlgi Gösterdiği Bir Etkinlik

Gösteriler sırasında, ilkokul düzeyindeki çocuklar hem eğlenceli vakit geçirdi hem de Türk kültürünün önemli bir parçasıyla tanışma fırsatı buldu. Tiflis YEE Koordinatörü Zekeriya Gültekin, etkinlik hakkında şunları söyledi: "Tercihim Türkçe projesi, 2012 yılından bu yana enstitümüzün Gürcistan’daki okullarla iş birliği içinde yürüttüğü sürdürülebilir bir eğitim modelidir. Bu kapsamda, dil öğretiminin yalnızca ders kitaplarıyla sınırlı kalmaması, öğrencilerin dil ve kültürü birlikte öğrenebilmesi büyük önem taşıyor. Hacivat-Karagöz gösterisiyle hem çocuklara keyifli bir anı yaşattık hem de Türkçeye olan ilgilerini artırmayı hedefledik."

Kültürel Bağların Güçlendirilmesi

Program, Türkçeyi seçmeli yabancı dil olarak öğrenen Gürcü öğrencilerin yanı sıra Türk öğrencilere de kültürel bir bağ sunmayı hedefliyor.

Tiflis Yunus Emre Enstitüsü'nün (YEE) Gürcistan'da yürüttüğü "Tercihim Türkçe" projesi kapsamında, geleneksel Türk gölge oyunu Hacivat-Karagöz'ün başkent Tiflis'teki farklı okullarda öğrenciler için sahnelendiği bildirildi.

Tiflis Yunus Emre Enstitüsü'nün (YEE) Gürcistan'da yürüttüğü "Tercihim Türkçe" projesi kapsamında, geleneksel Türk gölge oyunu Hacivat-Karagöz'ün başkent Tiflis'teki farklı okullarda öğrenciler için sahnelendiği bildirildi.