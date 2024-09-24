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Türk Hava Yolları'ndan Yurt İçi Uçuşlarda Ekonomik Bilet Fırsatı

THY, yurt içi uçuşlar için 849 liradan başlayan bilet kampanyasıyla ek bir seyahat fırsatı sunuyor.

Yayın Tarihi: 24.09.2024 09:19
Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 09:19
Türk Hava Yolları'ndan Yurt İçi Uçuşlarda Ekonomik Bilet Fırsatı

Türk Hava Yolları, Yurt İçi Uçuşlarda Ekonomik Bilet Seçenekleri Sunuyor

Türk Hava Yolları (THY), İstanbul Havalimanı çıkışlı ve varışlı iç hat uçuşları için avantajlı fiyatlarla bilet satışlarına başladı. 849 liradan başlayan fiyatlarla sunulan bu kampanya, seyahatseverlere büyük bir fırsat sunuyor.

Kampanya Tarihleri ve Ayrıntılar

THY'nin resmi web sitesinde yapılan açıklamaya göre, bu özel fiyatlardan yararlanmak isteyen yolcular, 24-26 Eylül 2023 tarihleri arasında bilet satın alarak İstanbul Havalimanı çıkışlı veya varışlı yurt içi seferlerde 18 Kasım 2024 ile 15 Ocak 2025 tarihleri arasında uçuş yapabilecekler.

Her şey dahil tek yön bilet fiyatı olarak sunulan bu etkin fiyatlar, seyahat planı yapanlar için büyük bir avantaj niteliği taşıyor. Ayrıntılı bilgi ve bilet satın almak için yolcuların THY'nin internet sitesini ziyaret etmeleri öneriliyor.

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