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Türk Hava Yolları, Ohri Uçuşlarına Başlıyor

THY, Kuzey Makedonya'nın Ohri şehrine tarifeli uçuş başlatacağını duyurdu.

Yayın Tarihi: 27.11.2024 14:21
Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 14:21
Türk Hava Yolları, Ohri Uçuşlarına Başlıyor

THY'den Ohri'ye Yeni Uçuş Müjdesi

Türk Hava Yolları (THY), Kuzey Makedonya'nın gözde destinasyonlarından biri olan Ohri şehrine tarifeli sefer başlatma kararı aldı. Bu açılımla birlikte, bölgeye ulaşım imkanlarının artması bekleniyor.

Kamu Aydınlatma Platformu Açıklaması

THY, konuyla ilgili Kamu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinde yaptığı açıklamada, "Ortaklığımız Yönetim Kurulunca, imkanlar ve pazar koşullarına bağlı olarak Kuzey Makedonya'nın Ohri şehrine tarifeli sefer başlatılmasına karar verilmiştir." ifadesine yer verildi.

Bu seferler, hem turizm hem de iş seyahatleri açısından önemli bir katkı sağlayacak. Uçuş tarihleri ve diğer detaylar, THY'nin resmi kanallarından takip edilebilecek.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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