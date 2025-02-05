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Türk Kızılay, 6 Şubat Depremlerinde 548 Binden Fazla Haneye Destek Sağladı

Türk Kızılay, 6 Şubat depremlerinin ardından 548 binden fazla haneye 3,3 milyar lira yardımda bulundu.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 11:24
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 11:30
Türk Kızılay, 6 Şubat Depremlerinde 548 Binden Fazla Haneye Destek Sağladı

Türk Kızılay, 6 Şubat Depremlerinde Önemli Bir Rol Üstleniyor

Türk Kızılay, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afetzedelerin yanında yer alarak 548 binden fazla haneye toplamda 3,3 milyar lira nakit desteği sağladı. Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, 'Son depremzede başını huzurla yastığa koyana dek buradayız' diyerek, vaatlerinin arkasında duracaklarını vurguladı.

Afet Bölgesindeki İhtiyaçlara Hızla Yanıt Verildi

6 Şubat depremleri sonrası 'asrın felaketi' olarak nitelendirilen durum nedeniyle, Türk Kızılay, afet bölgesinde yaşanan acil ihtiyaçları karşılayarak uzun vadeli iyileşme faaliyetleri yürüttü. Depremden etkilenen 11 ilde kurulan 9 toplumsal hizmet merkezi aracılığıyla sağlık, koruma, psikososyal destek ve geçim kaynakları gibi alanlarda kapsamlı projeler sürdürüldü.

Esnaf ve Çiftçilere Destek Programları

Bölgedeki tarımsal faaliyetleri canlandırmayı hedefleyen ve yerel ekonomiye katkı sağlamayı amaçlayan esnaf ve çiftçi destek programları çerçevesinde 6 binden fazla çiftçi ve 4 bin 500'den fazla esnafa 500 milyon lira nakit yardımda bulunuldu.

Acil İhtiyaçlar Karşılandı

Ayrıca, afetzedelerin güvenli suya erişimini sağlamak için 9 sabit ve 5 binden fazla ev tipi su arıtma sistemleri kuruldu. Öğrencilerin eğitim süreçlerini desteklemek amacıyla, “100. Yıl Kütüphaneleri” projesi kapsamında 6 ilde 13 kütüphane açılarak önemli bir adım atıldı.

Gelecek Projeleriyle Yardım Sürecek

Türk Kızılay, afet bölgesindeki çalışmalara devam ederek 2025'e kadar depremden etkilenen 7 ilde 12 yeni proje hayata geçirecek. Bu projelerle, tarımsal iyileşme, kırsal kalkınma ve yerel ekonomiye destek sağlanacak. Ayrıca, afet bölgesindeki 600 işletmeye toplam 90 milyon lira hibe desteği verilecek.

Türk Kızılay Başkanından Açıklama

Fatma Meriç Yılmaz, açıklamasında, 'Türk Kızılay olarak depremin ilk gününden itibaren sahadayız. Her geçen gün bölgenin toparlandığını görmekten ve buna katkı vermekten mutluluk duyuyoruz. Bu süreçte yanımızda olan herkese teşekkür ediyoruz' dedi.

Gönüllüler Duygularını Paylaştı

Türk Kızılay yararlanıcıları ve gönüllüleri de duygularını paylaştı. Üzülerek kızını kaybeden ve ardından Kızılay gönüllüsü olan Abdülkerim Bozkurt, 'Kızılaya dünyanın her yerinden yardım geliyor. Bu da bize depremin stresini atmamız için teselli oluyor' ifadelerini kullandı.

Diğer bir gönüllü olan Alican Yılmaz ise, 'Ben de bir depremzede olarak, engelsiz bireylere yardım etmek için çalışıyorum' dedi.

Hatay Toplumsal Hizmet Merkezi'nde çalışan Özge Orbaç ise, 'Güçlenmemin en büyük sebebi, iyileştirdiğimiz insanların yüzündeki tebessüm' diyerek hislerini paylaştı.

Türk Kızılaydan yapılan açıklamaya göre, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen ve 11 ili...

Türk Kızılaydan yapılan açıklamaya göre, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen ve 11 ili etkileyen 6 Şubat depremlerinden bu yana afet bölgesinde temel ihtiyaçları karşılamak için yoğun çaba sarf edildi ve uzun vadeli iyileşme faaliyetleri yürütüldü. Depremden en çok etkilenen 6 ilde kurulan 9 toplumsal hizmet merkezi aracılığıyla sağlık, koruma, psikososyal destek, geçim kaynakları, nakit destek, barınma ve su-sanitasyon alanlarında kapsamlı projeler hayata geçirildi.

Türk Kızılaydan yapılan açıklamaya göre, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen ve 11 ili...

Türk Kızılaydan yapılan açıklamaya göre, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen ve 11 ili etkileyen 6 Şubat depremlerinden bu yana afet bölgesinde temel ihtiyaçları karşılamak için yoğun çaba sarf edildi ve uzun vadeli iyileşme faaliyetleri yürütüldü. Depremden en çok etkilenen 6 ilde kurulan 9 toplumsal hizmet merkezi aracılığıyla sağlık, koruma, psikososyal destek, geçim kaynakları, nakit destek, barınma ve su-sanitasyon alanlarında kapsamlı projeler hayata geçirildi.

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