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Türk Kızılay, Kore Savaşı'nın 75. Yılını 'Kore Savaşı Hafızası' Sergisiyle Anıyor

Türk Kızılay, Kore Savaşı'nın 75. yılı için 'Kore Savaşı Hafızası' sergisini açtı. Sergi, savaşın insani boyutunu gözler önüne seriyor.

Yayın Tarihi: 27.05.2025 10:55
Güncelleme Tarihi: 27.05.2025 10:55
Türk Kızılay, Kore Savaşı'nın 75. Yılını 'Kore Savaşı Hafızası' Sergisiyle Anıyor

Kore Savaşı'nın Anniverserasyonu Kutlanıyor

Türk Kızılay, Kore Savaşı'nın 75. yılında, savaşın insani boyutunu anlatan "Kore Savaşı Hafızası" sergisini Ankara'daki Renda Köşkü'nde ziyarete açtı.

Açılışta Önemli İsimler Bir Araya Geldi

Serginin açılışı, Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, Güney Kore'nin Ankara Büyükelçisi Yeondoo Jeong, Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu Türkiye Delegasyonu Başkanı Jessie Thompson ile Kore Kızılhaçı Türkiye Delegasyonu Bölge Temsilcisi Jaeseok Park'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Sergide Neler Var?

Sergide, Kore Savaşı'nda görev yapan Türk askerlerinin yolculuğu, insani yardım çalışmaları ve savaş esirlerine dair belgeler, arşiv fotoğrafları, günlükler, mektuplar ve dönem objeleri yer alıyor.

Genel Başkan Yılmaz'ın Vurguları

Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, serginin yalnızca bir arşiv olmadığını, “vicdanın, merhametin ve iki halk arasında kurulan sarsılmaz dostluğun da bir göstergesi” olduğunu belirtti. Yılmaz, Türk askerlerinin 1950 yılında Kore’ye gidişinin önemine değinerek, “Türk Kızılay o yıllarda yalnızca yaraları sarmakla kalmadı, aynı zamanda savaşın gölgesinde kalan çocuklara umut oldu” dedi.

Kültürel Dayanışma ve Geçmişin İzleri

Belgesel yapımcısı ve Kore Savaşı İyi Niyet Elçisi Sacit Altun, serginin yalnızca geçmişi değil, insanlık onurunu, kardeşliği ve dayanışmayı anlattığını ifade etti. Her objenin bir hikaye taşıdığını belirten Altun, sergiyi “geçmişin izlerini bugüne taşıyan bir zaman köprüsü” olarak nitelendirdi.

İki Ülke Arasındaki Dostluk

Büyükelçi Yeondoo Jeong, serginin Güney Kore ve Türkiye arasındaki derin dostluğu yeniden incelemek için değerli bir fırsat sunduğunu vurguladı. Jeong, Türkiye’nin Kore Savaşı’ndaki katkılarını anlatarak, bu iki ülkenin her zaman gerçek dostlar olarak birlikte yürüyeceğini belirtti.

Serginin Ziyaret Süresi

Sergi, bir ay boyunca Renda Köşkü'nde ziyaretçilerini ağırlayacak.

Türk Kızılay, Kore Savaşı'nın 75. yılında, savaşın insani boyutunu anlatan "Kore Savaşı Hafızası"...

Türk Kızılay, Kore Savaşı'nın 75. yılında, savaşın insani boyutunu anlatan "Kore Savaşı Hafızası" sergisini Ankara'daki Renda Köşkü'nde ziyarete açtı.

Türk Kızılay, Kore Savaşı'nın 75. yılında, savaşın insani boyutunu anlatan "Kore Savaşı Hafızası"...

Türk Kızılay, Kore Savaşı'nın 75. yılında, savaşın insani boyutunu anlatan "Kore Savaşı Hafızası" sergisini Ankara'daki Renda Köşkü'nde ziyarete açtı.

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