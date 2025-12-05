Türk Kızılay Manisa Kışlık Ayakkabı Kampanyası: 'Soğuk hava değil iyilik kazansın'

Türk Kızılay Manisa Kışlık Ayakkabı Kampanyası

Kampanya 'Soğuk hava değil iyilik kazansın' sloganıyla başladı

Türk Kızılay Manisa İl Merkezi Başkanlığı, çocukların kış mevsimini daha sıcak ve sağlıklı geçirmesi amacıyla "Soğuk hava değil iyilik kazansın" sloganıyla kışlık ayakkabı kampanyası başlattı.

Kampanya kapsamında bir çift kışlık ayakkabının bedeli 650 lira olarak belirlendi. Vatandaşların yapacağı bağışlarla çok sayıda çocuğa destek ulaştırılması hedefleniyor.

Türk Kızılay Manisa İl Merkezi Başkanı Öner Gürsel kampanyaya ilişkin şunları kaydetti: "Manisa’da birçok çocuğumuzun yüzünü güldürmek, onların kışı güvenle ve sıcak geçirmesine katkıda bulunmak istiyoruz. Bu kampanya sadece bir yardım çalışması değil; iyiliği büyütme, dayanışmayı artırma çağrısıdır. Destek veren her vatandaşımıza şimdiden teşekkür ediyoruz. İnancımız o ki; hep birlikte iyiliği çoğaltacağız."

Bağış yapmak isteyen vatandaşlar, Türkiye Kızılay Derneği adına kayıtlı IBAN numarasına bağışta bulunabiliyor.

Türk Kızılay Manisa İl Merkezi, kampanyaya katılan tüm hayırseverlere teşekkür ederek dayanışma çağrısını yineledi.

