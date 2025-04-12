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Türk Kızılay, Samsun'da Kar Yağışında Mahsur Kalanlara Destek Oldu

Türk Kızılay, Samsun-Ankara kara yolunda kar nedeniyle mahsur kalanlara ikramda bulunarak destek sağladı.

Yayın Tarihi: 12.04.2025 11:59
Güncelleme Tarihi: 12.04.2025 11:59
Türk Kızılay, Samsun'da Kar Yağışında Mahsur Kalanlara Destek Oldu

Türk Kızılay, Samsun'da Kar Başladı, Yardım Eli Uzandı

Türk Kızılay ekipleri, kar yağışı ve trafik kazaları nedeniyle ulaşımın aksadığı Samsun-Ankara kara yolunda mahsur kalan vatandaşlar için harekete geçti.

Kavak İlçesindeki Zorlu Hava Koşulları

Kavak ilçesinde yoğun karda meydana gelen trafik kazaları sonucunda ulaşımda büyük aksamalar yaşandı. Türk Kızılay Samsun Afet Müdahale Merkezi, araçlarında mahsur kalan vatandaşlar ve bölgede görev yapan ekiplere destek sağlamak amacıyla olay yerine intikal etti.

İkramlarla Morale Destek

Trafikte aksamanın yaşandığı alanlarda Kızılay ekipleri, vatandaşlara ve buradaki personele sıcak ikramlarda bulunarak moral kaynağı oldu. Samsun-Ankara yolunda trafiğin normale dönmesi için yapılan çalışmalara da katkı sağladılar.

Kızılay’ın Üst Düzey Destek Vurgusu

Türk Kızılay Samsun İl Başkanı Onur Çoban, kar yağışının etkisini artırdığı saatlerde özellikle Toptepe mevkisinde ulaşımda ciddi sorunlar yaşandığını belirtti. Çoban, "Kızılay olarak her zaman afet ve acil durumlarda sahadayız. Vatandaşlarımız ve görev başındaki personelimizin yanında olmak, ihtiyaç duydukları her anda destek vermek bizim için bir sorumluluktur," diyerek Kızılay’ın misyonunu vurguladı.

Her Zaman Yanlarındayız

Çoban, yapılan yardımlarla Kızılay’ın her zaman vatandaşların yanında olduğunu bir kez daha gösterdiğini ifade etti. "Kar yağışının etkili olduğu tüm bölgelerde vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için her an sahadaydık. Zorlu hava koşullarında ikramda bulunduğumuz vatandaşlarımız hem moral buldu hem de Kızılay’ın her durumda yanlarında olduğunu bir kez daha görmüş oldu," sözlerini ekledi.

Ulaşım Normalleşti

Son olarak, Samsun Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin hızlı müdahalesiyle Samsun-Ankara yolunda ulaşım normalleşti.

Türk Kızılay ekipleri, kar yağışı ve kazalar nedeniyle ulaşımın aksadığı Samsun-Ankara kara...

Türk Kızılay ekipleri, kar yağışı ve kazalar nedeniyle ulaşımın aksadığı Samsun-Ankara kara yolunda mahsur kalanlara ikramlarda bulundu.

Türk Kızılay ekipleri, kar yağışı ve kazalar nedeniyle ulaşımın aksadığı Samsun-Ankara kara...

Türk Kızılay ekipleri, kar yağışı ve kazalar nedeniyle ulaşımın aksadığı Samsun-Ankara kara yolunda mahsur kalanlara ikramlarda bulundu.

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