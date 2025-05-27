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Türk Mutfağı'nın Lezzetleri Roma'da Tanıtıldı

Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında Roma'da Türk lezzetleri tanıtıldı, konuklar unutulmaz bir deneyim yaşadı.

Yayın Tarihi: 27.05.2025 19:40
Güncelleme Tarihi: 27.05.2025 19:40
Türk Mutfağı'nın Lezzetleri Roma'da Tanıtıldı

Türk Mutfağı Haftası Roma'da Kutlandı

Türk Mutfağı'nın öne çıkan lezzetleri, İtalya'nın başkenti Roma'da tanıtıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen etkinlik, 21-27 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Türk Mutfağı Haftası kapsamında gerçekleştirildi.

Büyükelçilikte Özel Bir Davet

Türkiye’nin Roma Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen'in ev sahipliğinde büyükelçilik konutunda düzenlenen etkinliğe, Roma'daki önde gelen otellerin temsilcileri ve İtalya'da mukim yabancı basın mensupları katıldı. Büyükelçi Ülgen, konuklarını Türk mutfağının tanıtıldığı bu önemli haftada ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ülgen, Türklerin, İtalyanlar ve Fransızlar gibi mutfağıyla son derece gurur duyan bir millet olduğunu vurgulayarak, Türk mutfağının yüzyıllar boyunca Avrupa, Orta Doğu, Kafkaslar ve Akdeniz gibi farklı kültürlerle etkileşime girerek bugüne ulaştığını ifade etti.

Lezzetli İkramlar

Davette, konuklara büyükelçiliğin aşçısı Turgay Holat'ın hazırladığı mercimek çorbası, yaprak sarma, karnıyarık, cacık, kuru fasulye, pilav, çoban salata ve fırında sütlaç ile Osmanlı şerbeti ikram edildi. Sunulan ikramlar, kullanılan malzemelerden pişirme tekniklerine kadar tüm detaylarıyla konuklara anlatıldı.

Yemeğin ardından Büyükelçi Ülgen, hazırladığı leziz yemekler dolayısıyla Holat'a teşekkür etti ve kendisiyle gurur duyduğunu belirtti. Konuklar ise Holat'ı alkışlayarak tebrik etti.

Konukların Değerlendirmeleri

Davetlilerden Yabancı Basın Derneği üyesi Alfredo Tesio, konuklar adına yaptığı konuşmada, Büyükelçi Ülgen’e davet için teşekkür etti. "Buraya gelirken her şeyi yiyebileceğimden emin değildim ama hiçbir şeyi bırakmadım, ne varsa yedim. Hepsi çok güzeldi. Harikulade deneyimdi. Türk mutfağı çok önemli. Bütün Akdeniz'i etkilemiş durumda," diyerek Türk mutfağının önemine vurgu yaptı.

Türk Mutfağı'nın öne çıkan lezzetleri, İtalya'nın başkenti Roma'da tanıtıldı. Cumhurbaşkanı Recep...

Türk Mutfağı'nın öne çıkan lezzetleri, İtalya'nın başkenti Roma'da tanıtıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından dünyanın dört bir yanında 21-27 Mayıs'ta kutlanan Türk Mutfağı Haftası kapsamında İtalya'nın başkenti Roma'da program düzenlendi. Türkiye’nin Roma Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen'in (ortada) ev sahipliğinde büyükelçilik konutunda verilen davete, Roma'daki önde gelen otellerin temsilcileri ile İtalya'da mukim yabancı basın mensupları katıldı.

Türk Mutfağı'nın öne çıkan lezzetleri, İtalya'nın başkenti Roma'da tanıtıldı. Cumhurbaşkanı Recep...

Türk Mutfağı'nın öne çıkan lezzetleri, İtalya'nın başkenti Roma'da tanıtıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından dünyanın dört bir yanında 21-27 Mayıs'ta kutlanan Türk Mutfağı Haftası kapsamında İtalya'nın başkenti Roma'da program düzenlendi. Türkiye’nin Roma Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen'in (ortada) ev sahipliğinde büyükelçilik konutunda verilen davete, Roma'daki önde gelen otellerin temsilcileri ile İtalya'da mukim yabancı basın mensupları katıldı.

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