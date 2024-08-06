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Türk Öğrencilerin Yabancı Ülkelerde Öğrenim Yönetmeliğinde Değişiklik

Türk öğrencilerin yurt dışında öğrenim süreçleri için yeni düzenlemeler Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yayın Tarihi: 06.08.2024 16:33
Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 16:33
Türk Öğrencilerin Yabancı Ülkelerde Öğrenim Yönetmeliğinde Değişiklik

Yeni Yönetmelik Resmi Gazete'de Yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığı, yurt dışında eğitim gören Türk öğrenciler için önemli düzenlemeler getiren "Türk Öğrencilerin Yabancı Ülkelerde Öğrenimleri Hakkında Yönetmelik"i Resmi Gazete'de yayımladı. Yönetmelik ile birlikte yüksek lisans veya doktora başvurusu için bekleme süresi 12 aydan 18 aya çıkarıldı.

Yüksek Lisans ve Doktora İmkanları

Yönetmelik çerçevesinde, 1416 Sayılı Kanun kapsamında sınavla yurt dışına gönderilen öğrencilere yüksek lisans eğitimini 6 aydan fazla uzatma imkanı tanınarak burslu veya kısmi burslu doktora yapma fırsatı sağlandı.

Öğrenci İhtiyaçlarına Göre Düzenlemeler

Bakanlık, öğrenci süreçlerini etkili bir şekilde takip edebilmek için çeşitli düzenlemeler yaptı. Bu düzenlemeler, bilimsel hazırlık, tez ve alan çalışması başvuruları için yurt içi akademik danışman görüşünü içermekte.

Doğum İzni Düzenlemeleri

Yurt içinde doğum yapan kadın öğrencilere, istekleri üzerine doğumdan önce ve doğumdan sonra toplam 16 hafta burslu izin verilebilecek. Ayrıca, yurt dışında doğum yapan kadınlara tanınan 12 aylık burssuz izin, yurt içinde eğitim görenlere de tanındı.

Doktora Sonrası Araştırma İzni

Yönetmelik, doktora sonrası araştırma izninin gerekliliklerini belirleyecek ve mezuniyet tarihinden itibaren 1 ay içinde yapılması gereken başvuru süresini 2 aya indirdi.

Oryantasyon ve Vize Uygulamaları

Resmi burslu statüde yurt dışında eğitim görecek öğrencilere, Bakanlık tarafından oryantasyon ve bilgilendirme eğitimleri düzenlenecek. Ayrıca, bu öğrencilerin belirlenen vize türlerini kullanmaları zorunlu hale getirildi.

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