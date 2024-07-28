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Türk Silahlı Kuvvetleri 16 Teröristi Etkisiz Hale Getirdi

MSB, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 16 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 28.07.2024 12:55
Güncelleme Tarihi: 28.07.2024 12:55
Türk Silahlı Kuvvetleri 16 Teröristi Etkisiz Hale Getirdi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Son Açıklama

Türkiye'nin güvenlik güçleri, terörle mücadelesine hız kesmeden devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı, 11'inin Irak, 5'inin ise Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere toplamda 16 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Operasyon Detayları

Bakanlığa göre, Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyinde yer alan Asos, Hakurk ve Gara bölgelerinde operasyon gerçekleştirdi. Bu bölgelerde tespit edilen 11 PKK teröristi etkisiz hale getirildi. Ayrıca, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde ise 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Kararlılık Vurgusu

Açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kararlılıkla operasyonlarına devam edeceği ve bölgede tek bir teröristin kalmayıncaya kadar mücadelenin süreceği belirtildi. Bu durum, Türkiye'nin terörle mücadelesindeki azim ve irade için önemli bir mesaj niteliği taşıyor.

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