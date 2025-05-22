Türk Yıldızları, Uluslararası Anadolu Ankası Tatbikatı-2025'te Muhteşem Gösteri Uçuşu Gerçekleştirdi

Türk Yıldızları'ndan Unutulmaz Gösteri

Konya'da, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ev sahipliğinde düzenlenen Uluslararası Anadolu Ankası Tatbikatı-2025 kapsamında, Türk Yıldızları gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Tatbikatın Ardından Uçuşa Geçildi

Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığı atış sahasında gerçekleştirilen tatbikatın ardından, Türk Yıldızları'nın yaptığı gösteri uçuşu katılımcılardan büyük beğeni topladı. Uçakların duman atarak gerçekleştirdiği tırmanış, dönüş, alçalma ve yakın uçuş hareketleri, izleyenleri etkileyerek göz kamaştırdı.

Bunun yanı sıra, gösteriler, basın mensupları ile yerli ve yabancı askeri personel tarafından büyük bir ilgiyle takip edildi. Türk Yıldızları'nın performansı, izleyenlerde derin bir etki bıraktı.

Konya'da Türk Silahlı Kuvvetlerinin ev sahipliğinde, 9 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen Uluslararası Anadolu Ankası Tatbikatı-2025 kapsamında Türk Yıldızları gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Konya'da Türk Silahlı Kuvvetlerinin ev sahipliğinde, 9 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen Uluslararası Anadolu Ankası Tatbikatı-2025 kapsamında Türk Yıldızları gösteri uçuşu gerçekleştirdi.