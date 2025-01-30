DOLAR
35,77 0,1%
EURO
37,4 -0,28%
ALTIN
3.203,92 -1,01%
BITCOIN
3.786.242,54 -1,3%

Türk-Yunan Nüfus Mübadele Süreci: 102. Yıl Dönümü

Türk-Yunan nüfus mübadelesinin 102. yılı anısına, mübadele süreci ve sonuçları değerlendirildi.

Yayın Tarihi: 30.01.2025 16:18
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 16:18
Türk-Yunan Nüfus Mübadele Süreci: 102. Yıl Dönümü

TÜ Göç ve Mübadele Çalışmaları Müdürü'nden Açıklamalar

Trakya Üniversitesi (TÜ) Göç ve Mübadele Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Hacer Ateş, Türk-Yunan nüfus mübadelesinin 102'inci yıl dönümü dolayısıyla önemli açıklamalarda bulundu. 30 Ocak 1923'te imzalanan mübadele sözleşmesi ile binlerce Türk ve Rum'un yaşadıkları topraklardan ayrıldığını ifade eden Ateş, bu süreç içinde İstanbul'daki Rumlar ile Batı Trakya'daki Müslümanların hariç tutulduğunu belirtti.

Mübadelenin Arka Planı

Doç. Dr. Ateş, 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı ve 1. Balkan Savaşı sonrası Rumeli'den Anadolu'ya yaşanan kitlesel göçlerin, mübadelenin tarihsel arka planını oluşturduğunu vurguladı. Mübadele sürecinin sadece göç olarak tanımlanamayacağını belirtirken, bu kararların merkezi otoriteler tarafından verildiğini hatırlattı.

Yunanistan'dan Türkiye'ye Gelen Müslüman Türklere Dikkat

Ateş, Selanik, Serez, Kavala, Drama, Kalikratya ve Ege adalarından gelen Türk mübadillerin Türkiye'ye gelmesi ile ilgili detayları aktardı. Mübadillerin deniz yoluyla ulaştıkları liman kentlerinde karantina bölgelerine alındıktan sonra Anadolu'nun belirlenen şehirlerine sevk edildiğini söyledi. Kurumsal çeşitli çalışmalarda Türkiye'den Yunanistan'a giden Rum nüfusun 1 milyon 200 bin civarında, Yunanistan'dan Türkiye'ye gelen mübadil sayısının ise 500 bin olduğunu kaydetti.

Uyum Süreci ve Sonrası

Mübadillerin uyum sorunu yaşamamaları için çeşitli önlemler alındığını dile getiren Ateş, iskan edilecek bölgelerin coğrafi özelliklerinin ve üretim imkanlarının, geldikleri bölgelerle benzer olmasının sağlandığını belirtti. Böylece mübadillerin yeni yerlerine kolayca uyum sağlamalarının ve bir an önce üretici duruma gelmelerinin hedeflendiğini ifade etti. Mübadele sürecinin en yoğun yılı olarak 1924 yılını gösteren Ateş, ilerleyen yıllarda göç yoğunluğunun azaldığını ve 1930 yılında iki ülke arasında yapılan bir anlaşmayla mübadele uygulamasına son verildiğini aktardı.

İLGİLİ HABERLER

Ankara'da 60 Yaş Üstü ve Öğrencilere Toplu Taşıma Yasağı

Türkiye’de Elektrik Faturalarına Yüzde 100 Zam Geliyor!

Ramazan'da Et Fiyatlarına İndirim Müjdesi: İstanbullulara 400 TL Düşüş!

Emeklilere İkramiye Müjdesi: 9.000 TL Olabilir

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kayseri'de Apartmanda Çıkan Yangın: 11 Kişi Dumandan Etkilendi
2
Bakan Kurum, Malatya Gelinciktepe’deki Deprem Konutları Hakkında Açıklama Yaptı
3
Milli Savunma Bakanı Güler, TEMAD Yönetimini Ağırladı
4
İYİ Parti Çömez: Gençler Umutlarını Yurt Dışında Arıyor
5
Afyonkarahisar'da Ağaca Çarpan Otomobil Kazasında 1 Ölü, 2 Yaralı
6
Hamas, İsrail Tugaylarının Armalarını Alaycı Bir Şekilde Değiştirdi
7
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, SODEMBEK Toplantısına Başkanlık Etti

Sağlık Bakanlığı İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya'dahil KPSS'siz 9.000 Personel Alacak!

Ankara'da 60 Yaş Üstü ve Öğrencilere Toplu Taşıma Yasağı

2025'te Yeni Destek Açıklandı! Eğitim Desteği 6100 TL Olacak!

2025 Promosyonlarında Yapı Kredi Rekor Kırıyor: 82.100 TL ödeyecek

Emeklilere İkramiye Müjdesi: 9.000 TL Olabilir

Bakanlık'tan Gaziantep'e Ucuza Arsa Satışı Müjdesi

Ankara'da Metrekaresi 655 TL'den Başlayan Arsalar: Yatırım Fırsatları

Kocaeli'nden İstanbul'a Otobüs Biletlerine Yüksek Zam!

İstanbul'da Bedava Otopark Dönemi Başlıyor: Halkbank ve İSPARK İşbirliği

Türkiye’de Elektrik Faturalarına Yüzde 100 Zam Geliyor!

İstanbul'dan Emeklilere 10.000 TL Pazar Desteği Müjdesi

Ramazan'da Et Fiyatlarına İndirim Müjdesi: İstanbullulara 400 TL Düşüş!