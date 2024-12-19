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Türkiye Adalet Akademisi Kanunu Teklifi TBMM'de İlerliyor

Ak Parti tarafından sunulan Türkiye Adalet Akademisi Kanunu Teklifi, akademik ve mesleki eğitimde büyük yenilikler getiriyor.

Yayın Tarihi: 19.12.2024 15:45
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 15:45
Türkiye Adalet Akademisi Kanunu Teklifi TBMM'de İlerliyor

Türkiye Adalet Akademisi Kanunu Teklifi TBMM'de

AK Parti milletvekilleri tarafından Türkiye Adalet Akademisi Kanunu Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu. Teklif, Anayasa Mahkemesi'nin 34 sayılı Türkiye Adalet Akademisi Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ni iptal etmesi sonrası bazı düzenlemeleri içeriyor.

Akademi Yapısı ve Eğitim Faaliyetleri

Teklif doğrultusunda, Türkiye Adalet Akademisi artık Başkanlık ve Eğitim Kurulu altında işleyecek. Akademi, uzmanlık esaslarına göre eğitim, öğretim, araştırma ve uygulama birimlerini oluşturacak. Ayrıca, Adalet Bakanı'nın kararıyla eğitim merkezlerinin kurulmasına olanak tanıyacak.

Hukuk alanında faaliyet gösteren akademi, hakim ve savcı yardımcıları ile hakim ve savcılara yönelik eğitim programları hazırlamayı ve uygulamayı hedefliyor. Ayrıca, noterler ve avukatlar gibi diğer meslek gruplarına da eğitim hizmetleri sunulacak.

Hukuk Araştırmaları Merkezi Kurulacak

Teklife göre, Hukuk Araştırmaları Merkezi kurularak, hakim ve savcıların uzmanlaşmasına yönelik programlar geliştirilecek. Merkez, uluslararası işbirlikleri yaparak araştırma ve bilimsel çalışmalar gerçekleştirecek.

Akademi Başkanlığı ve Eğitim Kurulu

Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığı, başkan ve daire başkanlıklarından oluşacak. Başkan, Eğitim Kurulu tarafından onaylanan eğitim müfredatını ve yıllık faaliyet raporunu hazırlayacak. Eğitim Kurulu, Adalet Bakanı'nın başkanlığında 18 üyeden oluşacak ve eğitim standartlarını belirleyecek.

Atama ve Görevlendirme Süreci

Meslekte en az 8 yılını tamamlamış hakim ve savcılar, öğretim elemanı olarak Akademiye atanabilecek. Ayrıca, diğer yükseköğretim kurumlarındaki öğretim üyeleri de görev alabilecek.

Finansman ve Yatılı Tesisler

Akademinin finansmanı, genel bütçe yardımları ve diğer gelir kaynaklarından oluşacak. Hakim ve savcı yardımcıları ile hakim ve savcılar için eğitim programları ücretsiz olacakken, diğer hizmetler ise ücretli olacak. Akademi, ayrıca yatılı tesisler de kurmayı planlıyor.

Bu teklif, Türkiye’nin hukuk ve adalet sistemine yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Yeni yapılanmalar sayesinde eğitim kalitesinin artırılması ve uzmanlaşmanın sağlanması hedefleniyor.

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