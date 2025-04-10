Türkiye-Avrupa İlişkileri Üzerine Çalıştay Gerçekleştirildi

Avrupa'nın Yeni Güvenlik Mimarisi Üzerine Tartışmalar

Başkent Ankara'da, "Avrupa'nın Yeni Güvenlik Mimarisi ve Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri" temalı bir çalıştay gerçekleştirildi. Çalıştay, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Prof. Dr. Çağrı Erhan başkanlığında Çankaya Köşkü'nde yapıldı.

Katılımcılar ve Amaçlar

Etkinliğe, resmi kurum temsilcileri, akademisyenler, düşünce kuruluşu üyeleri ve alanda uzman isimler katılım gösterdi. Çalıştayda, Türkiye'nin NATO içindeki liderliği ve Avrupa güvenlik mimarisindeki rolü üzerine tartışmalar yürütüldü. Özellikle AB'nin güvenlik ve savunma yapısında Türkiye'nin yeri ve NATO'nun yenilenme süreçleri üzerinde duruldu.

Küresel Denge ve Güvenlik Sorunları

Yaklaşık 3 saat süren toplantıda, değişen küresel dengelere ilişkin farklı perspektifler sunuldu. Uluslararası ve ulusüstü mekanizmaların geçirdiği dönüşüm ele alındı; jeopolitik dengelerin yeniden şekillendiği bir ortamda, ülkelere yönelik meydan okumalar, fırsatlar ve güvenlik tehditleri üzerinde yoğunlaşan tartışmalar yapıldı.

Türkiye'nin Rolü ve Gelecek Perspektifi

Çalıştay, Türkiye'nin dış politika hedeflerinin askeri, siyasi, sosyal ve ekonomik boyutlarını kapsamlı şekilde ele aldı. Ayrıca, NATO'nun yapısal dönüşüm süreçleri ve Avrupa ülkelerinin yeni bir güvenlik mimarisi oluşturma çabaları üzerinde detaylı tartışmalar gerçekleştirildi. Türkiye'nin değişen dünya dengeleri çerçevesinde aktif bir aktör olarak rol alacağına dair vurgu yapıldı.

Ankara'da "Avrupa'nın Yeni Güvenlik Mimarisi ve Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri" başlıklı çalıştay gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Prof. Dr. Çağrı Erhan başkanlığında Çankaya Köşkü'nde yapılan çalıştaya, resmi kurum temsilcileri, akademisyenler, düşünce kuruluşu temsilcileri ve konuyla ilgili uzmanlar katıldı.