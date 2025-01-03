Türkiye Çevre Ajansı Başkanı Ferhat Pirinççi, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Türkiye Çevre Ajansı Başkanı Ferhat Pirinççi, Oylamaya Katıldı

Türkiye Çevre Ajansı'nın başkanı Ferhat Pirinççi, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Bu oylama, ülkenin en etkili ve unutulmaz anlarını yansıtan fotoğrafların değerlendirildiği önemli bir etkinlik.

Pirinççi, çevre bilincini artırmak ve toplumsal farkındalığı yükseltmek adına yapılan bu tür etkinliklerin önemine vurgu yaptı. Anadolu Ajansı’nın bu yılda geniş bir yelpazede fotoğrafları bir araya getirdiğini belirten Pirinççi, onun çevre ile ilgili olan projelere de ayrıca dikkat çekti.

Türkiye Çevre Ajansı, sürdürülebilir çevre yönetimi ve koruma odaklı çalışmalarıyla dikkat çekiyor. Pirinççi'nin katılımı, ajansın bu alandaki aktif rolünü bir kez daha gözler önüne serdi.