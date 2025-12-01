Türkiye’de İlk Oyuncak Şantiye Kafesi Düzce’de: RC Araçlarla Gerçek Şantiye Deneyimi

Türkiye’de ilk oyuncak şantiye konseptli kafe Düzce’de hizmete girdi. Dünyanın çeşitli ülkelerinde yoğun ilgi gören şantiye konsepti, Düzceli girişimci Oğuzhan Eker tarafından Türkiye’ye taşındı.

Konsept ve araçlar

Mini bir şehir şantiyesi olarak tasarlanan alanda Düzce’nin Prusias ad Hypium Antik Kenti, Korugöl Tabiat Parkı, Atatürk Bulvarı ve Asar Kemer Park gibi simge noktalarına da yer verildi. Yediden yetmişe her yaş grubundan insanın keyifli vakit geçirdiği kafede oyuncak vinç, kamyon, dozer, traktör ve tır gibi iş makineleri bulunuyor. Uzaktan kumandayla kontrol edilen RC araçlar ile yük taşınabiliyor, kazı yapılabiliyor, tır ve kamyon kasalarına vinçlerle yük bırakılabiliyor.

Kurucu ve süreç

"7 yıldan beri, olmayan bir şey yapayım, değişik bir şey yapayım, daha doğrusu canım sıkıldı açıkçası öyle söyleyeyim. Böyle bir işletme kurmaya karar verdim. Araştırdım, bayağı bir yoğun bir çalışmam oldu. Bu işle alakalı 7 ay kadar uğraştım. Gerekli doneleri aldıktan sonra siparişlerimi oluşturdum" diyen Eker, yaklaşık 7 yıllık araştırma sürecinin ardından 7 aylık yoğun çalışmayla projeyi hayata geçirdiğini anlattı.

Ruhsal fayda ve hedef kitle

"Türkiye’de çok fazla yok zaten bu iş yurt dışında baya trend bir şey. Bir de kendi çocuklarımdan yola çıkarak, insanların böyle toplu, havuzlu, atlamalı, zıplamalı yerlerde keyifli vakit geçirdiğini gördüm. Bunu, mekanik bir sistemle, insanlara bir şeyler katarak nasıl yapabilirim diye düşündüm. Ve bu işe karar verdik. Yaklaşık 5 aylık çalışmanın ardından burayı oluşturduk, tamamını kendim tasarladım. Burada her yaştan insana hitap ediyoruz. Aynı zamanda insanlar buraya geldiğinde ruhsal bir sakinlik yaşayıp kafasını dağıtabilir. Çocukların motor becerileri yükselir" sözleriyle Eker, mekanın hem eğlence hem de gelişim sağlayan bir alan olduğuna vurgu yaptı.

Düzce’den izler

"Ben buraya bir şehir kurayım dedim, bu şehre de Düzce’mden bir şeyler katayım dedim. Dolayısıyla şehir dışından gelen insanlara da Düzce’nin bu yerlerini tanıtmak istedim. Otoyolundan giden insanlar Düzce tabelalarını görüyorlar, burada da aynısını yansıttık" diyen işletmeci, mini şantiye içinde Düzce’ye ait simgeleri ön plana çıkardıklarını belirtti.

Türkiye’de örneği yok ve fiyatlandırma

"Türkiye’de minimal boyutta 5-6 örneği olsa da, bu boyutta bir şantiye alanı Türkiye’de yok. Bana farklı şehirlerden talepler geliyor ben de kendilerine henüz geliştirme aşamasında olduğumuzu söylüyorum. Öngöremediğimiz sorunlar çıkıyor, bunları aştıktan sonra farklı şehirlere de bunu kuracağız" diyen Eker, gelen talepler doğrultusunda konsepti yaygınlaştırmak istediklerini ifade etti. Yeni açılmasına rağmen 7’den 70’e birçok kişinin RC araçlarla şantiye alanında oyun oynadığı mekânda 1 saat oyun ücreti 500 lira olarak belirlendi.

