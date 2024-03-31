Türkiye'de siyasi liderler sandık başında: İşte oy kullanacakları yerler

Bugün Türkiye, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için sandık başına gidiyor. Siyasi parti liderlerinin de oy kullanacakları yerler belli oldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Oy Kullanacağı Yer: İstanbul Saffet Çebi Ortaokulu
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Saffet Çebi Ortaokulu'nda oyunu kullanacak.
Diğer Siyasi Liderlerin Oy Kullanacakları Yerler
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul Fatih'teki Gelenbevi Anadolu Lisesi'nde 1245 numaralı sandıkta oy verecek.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa merkez Yunusemre ilçesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik İlkokulu'nda oy kullanacak.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara Anıttepe Ortaokulu'nda oy kullanacak.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Bilkent'te Emlak Bankası Ortaokulu'nda sandığa gidecek.
DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, sırasıyla Adana ve Ankara'da oylarını kullanacaklar.
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Ankara Çankaya Lisesi'nde oy kullanacak.
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Ankara'da oy kullanacak.
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İstanbul Eyüpsultan'da oy kullanacak.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Ankara Bilkent'teki Türkiye Emlak Bankası Ortaokulu'nda oyunu verecek.
Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Afyonkarahisar'da oy kullanacak.
DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, İstanbul Üsküdar'da sandığa gidecek.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Ankara'da oyunu kullanacak.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, İstanbul'da oylarını verecek.
Büyükşehir Belediye Başkan Adaylarının Oy Kullanacakları Yerler
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP adayı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü'nde oy kullanacak.
Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, Kağıthane ilçesinde sandığa gidecek.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP adayı Mansur Yavaş, Ümitköy'de oyunu kullanacak.
Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, Karargahtepe'de oy verecek.
Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, Bayraklı'da, CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay ise Karşıyaka'da oylarını kullanacak.