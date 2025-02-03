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Türkiye'deki Beninliler İstanbul'da Buluştu: Kültürel ve Ticari İlişkiler Gelişiyor

Türkiye'deki Beninliler, İstanbul'da yapılan programda kültürel ve ticari ilişkileri güçlendirmek için toplandı.

Yayın Tarihi: 03.02.2025 13:30
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 13:30
Türkiye'deki Beninliler İstanbul'da Buluştu: Kültürel ve Ticari İlişkiler Gelişiyor

İstanbul'da Beninliler Topluluğu Buluşması

Türkiye'deki Beninliler Topluluğu temsilcileri, 1-2 Şubat tarihlerinde İstanbul'da bir araya geldi. Topluluğun düzenlediği bu program, iki ülke arasındaki kültürel ve ticari ilişkileri geliştirmek amacı taşımaktadır.

Fahri Konsolos Hasan Engin Tuncer'in Katılımı

Etkinliğe, Benin Cumhuriyeti İstanbul Fahri Konsolosu Hasan Engin Tuncer ve çok sayıda öğrenci ile Beninli katılımcı katılım gösterdi. Tuncer, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'de yaşayan her Beninli'nin iki ülke arasında birer kültür ve ticaret elçisi olduğunu vurguladı.

Ticaret Hacmi ve Potansiyel

Tuncer, Türkiye ile Benin arasındaki ticaret hacminin 115 milyon dolar olduğunu belirterek, bu rakamı daha yukarı taşıyacak potansiyele sahip olduklarını dile getirdi. "Birlikte çalışarak başaracağız. Ticaret ilişkileri geliştikçe Benin'e doğrudan yatırım projeleri de kendiliğinden gelecektir" diye ekledi.

Afrika'nın Geleceği ve Eğitim

Tuncer, dünyanın geleceğini önemli ölçüde Afrika ve Afrikalı gençlerin belirleyeceğini ifade ederek, Türkiye'de eğitim alan Beninli gençlerin bu yeni ekonomik dengelerde önemli roller üstleneceğini vurguladı.

Yeni Dönem Başkanı Abdouleye Bamoi A. Gafarou

Toplantıda yapılan seçimle Ziraat Yüksek Mühendisi Abdouleye Bamoi A. Gafarou, Beninliler Topluluğu'nun yeni başkanı seçildi. Gafarou, Türkiye'de yaşayan Beninlilerin yerel ve sosyal entegrasyonlarını kolaylaştırmaya çalışacaklarını ifade etti.

YTB'nin Katkıları

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından gerçekleştirilen sunumlar ile birlikte programda, iki ülke arasında akademik, kültürel, sosyal, ticari ve ekonomik ilişkileri güçlendirecek projeler de gündeme geldi.

Kültürel Geziler

İki günlük program boyunca YTB tarafından organize edilen kültür gezileri de katılımcılara tanıtılarak, Türkiye ve Benin arasındaki kültürel etkileşimin artırılması hedeflendi.

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