DOLAR
34,07 -0,01%
EURO
38,08 -0,35%
ALTIN
2.820,88 -0,69%
BITCOIN
2.115.126,9 -3%

Türkiye'den Pakistan'a Şefkat Eli: Owase Jeelani'den Teşekkür

Prof. Dr. Owase Jeelani, Türkiye'nin yardımlarıyla ayırma ameliyatı yapılan yapışık ikizler için teşekkürlerini sundu.

Yayın Tarihi: 19.09.2024 09:13
Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 09:22
Türkiye'den Pakistan'a Şefkat Eli: Owase Jeelani'den Teşekkür

Türkiye'nin Şefkat Eliyle Hayat Kurtarıldı

Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, Pakistan'dan gelen 8 aylık yapışık ikiz kızlar Mirha ve Minal'ın tedavi sürecine ev sahipliği yaptı. Türk hekimlerin gerçekleştirdiği başarılı ameliyat sadece iki bebeğin hayatını kurtarmakla kalmadı, aynı zamanda uluslararası sağlık işbirliğinin önemini de gözler önüne serdi.

Ameliyatından Sonra Gelen Teşekkürler

Bilkent Şehir Hastanesi'nde gerçekleştirilen 14 saatlik operasyonda pediatrik beyin cerrahı Prof. Dr. Noor Ul Owase Jeelani, "Bu, iki kız bebeğin hikayesinden çok daha büyük bir hikaye. Dünyanın yardım etmesi gereken çocuklara nasıl destek verebileceğinin hikayesi" dedi. Jeelani, Türkiye'nin bu süreçteki yardımlarına yönelik, "Bize yardımcı olan herkese teşekkür ederim" şeklinde ifadelerde bulundu.

Küresel Sağlık İşbirliği

Jeelani, 2018 yılında oluşturduğu "Gemini Untwined" adlı küresel vakfın amacıyla, dünyanın dört bir yanındaki çocuklara tıbbi destek sağlamaya çalıştıklarını belirtti. Türkiye'nin sağlık sisteminin mükemmel olduğunu ve bunun için gereken altyapı ve yeteneklerin mevcut olduğunu vurgulayarak, "Türkiye, mükemmel bir sağlık sistemine sahip. Bu sistem, sağlığına kavuşan çocuklar için umut ışığıdır" dedi.

İkizler İçin Gelecek Umutlu

Operasyonun başarıyla geçmesinin ardından Jeelani, kızların geleceği hakkında umutlu olduğunu belirterek, "İnşallah, sağlıklı, normal ve mutlu bir şekilde büyüyecekler" dedi. Bu tür karmaşık ameliyatlarda ekip çalışmasının önemine değinen Jeelani, Türkiye'nin kendilerine verdiği destek sayesinde büyük bir başarı elde ettiklerini ifade etti.

Yardımlaşmanın Önemi

Prof. Dr. Jeelani, Türkiye gibi ülkelere ihtiyacı olan birçok çocuğun bulunduğunu söyledi ve yardım etmeye devam etmek için uluslararası işbirliğinin artırılması gerektiğine dikkat çekti: "Türkiye gibi ülkelerin sayısı arttıkça tüm çocuklara destek sağlamak mümkün olacak. Hepimiz bir aileyiz; asıl olan insanlık ve yardımlaşma."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Pakistan'dan Türkiye'ye getirilen 8 aylık...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Pakistan'dan Türkiye'ye getirilen 8 aylık yapışık ikizlerin ayırma ameliyatı, Türk hekimlerle birlikte Prof. Dr. Noor Ul Owase Jeelani'ın Bilkent Şehir Hastanesi'nde gerçekleştirdiği operasyonla birbirinden başarıyla ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Pakistan'dan Türkiye'ye getirilen 8 aylık...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Pakistan'dan Türkiye'ye getirilen 8 aylık yapışık ikizlerin ayırma ameliyatı, Türk hekimlerle birlikte Prof. Dr. Noor Ul Owase Jeelani'ın Bilkent Şehir Hastanesi'nde gerçekleştirdiği operasyonla birbirinden başarıyla ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Pakistan'dan Türkiye'ye getirilen 8 aylık...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Pakistan'dan Türkiye'ye getirilen 8 aylık yapışık ikizlerin ayırma ameliyatı, Türk hekimlerle birlikte Prof. Dr. Noor Ul Owase Jeelani'ın Bilkent Şehir Hastanesi'nde gerçekleştirdiği operasyonla birbirinden başarıyla ayrıldı.

İLGİLİ HABERLER

Ziraat Bankası'ndan Emeklilere Büyük Fırsat: 50.000 TL Kredi Kampanyası

1 KG çay 89 TL, bulaşık deterjanı 40 TL! O markete indirimin dibi geldi, herkes sıyırıyor

Seat Leon Eylül Ayı Fiyat Güncellemesiyle Satışa Başladı! 80 Bin TL Zam Geldi!

Sony Playstation 5 1 TB Çift Kolda Çılgın İndirim! 39 Bin 999 TL'den 23 Bin 919 TL'ye Düştü! Teknoloji Ürünlerinde Dev İndirim

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Diyarbakır’da Kaybolan 8 Yaşındaki Narin Güran’ın Ölümüne Dair Yeni Detaylar Ortaya Çıktı: İşte Abinin Kolunu Isıran İsim
2
Lübnan Hizbullahı'ndan Saldırı: 5 İsrailli Yaralı
3
ABD ve İsrail Savunma Bakanları Orta Doğu'daki Güvenlik Durumunu Görüştü
4
Nintendo, Palworld Geliştiricisi Pocketpair'a Patent Davası Açtı
5
Kolombiya Hükümeti ve ELN Arasındaki Barış Görüşmeleri Askıya Alındı
6
Celtic Taraftarlarından Filistin'e Destek
7
Erzincan'da Gaziler, Vali Aydoğdu ile Rafting Etkinliği Düzenledi

Ziraat Bankası'ndan Emeklilere Büyük Fırsat: 50.000 TL Kredi Kampanyası

Seat Leon Eylül Ayı Fiyat Güncellemesiyle Satışa Başladı! 80 Bin TL Zam Geldi!

Ziraat Bankası’ndan Yeni Konut Kredisi Kampanyası: Şimdi Ev Almanın Tam Zamanı! 120 Ay Yüzde 2,79 Faiz ile Ev İmkanı

Sony Playstation 5 1 TB Çift Kolda Çılgın İndirim! 39 Bin 999 TL'den 23 Bin 919 TL'ye Düştü! Teknoloji Ürünlerinde Dev İndirim

GSB, İŞKUR İUP Personel Alımı Başladı: 60 Bin Temizlik ve Bakım Onarım Personeli Alınacak!

19 Eylül 2024 Perşembe Günlük Burç Yorumları! Aşk, Para, Sağlık ve İş Falı

Öğrencilere Müjde! 12 Ay Boyunca 5 Bin TL: Başvurular Başladı

Vodafone’lulara Özel 80.000 TL Sonbahar Kredisi ve Faizsiz Kredi Kampanyası

Samsung'un Yapay Zeka Destekli Büyük TV Günleri Kampanyasında 15 Günden 30 Güne Çıktı: 4K, 8K TV'lerde Muhteşem Fırsatlar

A101’den Ayçiçek Yağında Büyük İndirim! 5 Litre Sırma Ayçiçek Yağında Dev Kampanya

1 KG çay 89 TL, bulaşık deterjanı 40 TL! O markete indirimin dibi geldi, herkes sıyırıyor

Gram Altın Fiyatında 3500 TL için tarih verildi