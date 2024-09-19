Türkiye'den Pakistan'a Şefkat Eli: Owase Jeelani'den Teşekkür

Türkiye'nin Şefkat Eliyle Hayat Kurtarıldı

Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, Pakistan'dan gelen 8 aylık yapışık ikiz kızlar Mirha ve Minal'ın tedavi sürecine ev sahipliği yaptı. Türk hekimlerin gerçekleştirdiği başarılı ameliyat sadece iki bebeğin hayatını kurtarmakla kalmadı, aynı zamanda uluslararası sağlık işbirliğinin önemini de gözler önüne serdi.

Ameliyatından Sonra Gelen Teşekkürler

Bilkent Şehir Hastanesi'nde gerçekleştirilen 14 saatlik operasyonda pediatrik beyin cerrahı Prof. Dr. Noor Ul Owase Jeelani, "Bu, iki kız bebeğin hikayesinden çok daha büyük bir hikaye. Dünyanın yardım etmesi gereken çocuklara nasıl destek verebileceğinin hikayesi" dedi. Jeelani, Türkiye'nin bu süreçteki yardımlarına yönelik, "Bize yardımcı olan herkese teşekkür ederim" şeklinde ifadelerde bulundu.

Küresel Sağlık İşbirliği

Jeelani, 2018 yılında oluşturduğu "Gemini Untwined" adlı küresel vakfın amacıyla, dünyanın dört bir yanındaki çocuklara tıbbi destek sağlamaya çalıştıklarını belirtti. Türkiye'nin sağlık sisteminin mükemmel olduğunu ve bunun için gereken altyapı ve yeteneklerin mevcut olduğunu vurgulayarak, "Türkiye, mükemmel bir sağlık sistemine sahip. Bu sistem, sağlığına kavuşan çocuklar için umut ışığıdır" dedi.

İkizler İçin Gelecek Umutlu

Operasyonun başarıyla geçmesinin ardından Jeelani, kızların geleceği hakkında umutlu olduğunu belirterek, "İnşallah, sağlıklı, normal ve mutlu bir şekilde büyüyecekler" dedi. Bu tür karmaşık ameliyatlarda ekip çalışmasının önemine değinen Jeelani, Türkiye'nin kendilerine verdiği destek sayesinde büyük bir başarı elde ettiklerini ifade etti.

Yardımlaşmanın Önemi

Prof. Dr. Jeelani, Türkiye gibi ülkelere ihtiyacı olan birçok çocuğun bulunduğunu söyledi ve yardım etmeye devam etmek için uluslararası işbirliğinin artırılması gerektiğine dikkat çekti: "Türkiye gibi ülkelerin sayısı arttıkça tüm çocuklara destek sağlamak mümkün olacak. Hepimiz bir aileyiz; asıl olan insanlık ve yardımlaşma."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Pakistan'dan Türkiye'ye getirilen 8 aylık yapışık ikizlerin ayırma ameliyatı, Türk hekimlerle birlikte Prof. Dr. Noor Ul Owase Jeelani'ın Bilkent Şehir Hastanesi'nde gerçekleştirdiği operasyonla birbirinden başarıyla ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Pakistan'dan Türkiye'ye getirilen 8 aylık yapışık ikizlerin ayırma ameliyatı, Türk hekimlerle birlikte Prof. Dr. Noor Ul Owase Jeelani'ın Bilkent Şehir Hastanesi'nde gerçekleştirdiği operasyonla birbirinden başarıyla ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Pakistan'dan Türkiye'ye getirilen 8 aylık yapışık ikizlerin ayırma ameliyatı, Türk hekimlerle birlikte Prof. Dr. Noor Ul Owase Jeelani'ın Bilkent Şehir Hastanesi'nde gerçekleştirdiği operasyonla birbirinden başarıyla ayrıldı.