Türkiye ile Pakistan Arasında 24 Önemli Anlaşma İmzalandı

Türkiye ve Pakistan Arasında Stratejik İşbirliği Gelişiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Yedinci Toplantısı neticesinde iki ülke arasında toplam 24 önemli işbirliği anlaşması imzaladı. Toplantıda, 'Stratejik Ortaklığın Derinleştirilmesi, Çeşitlendirilmesi ve Kurumsallaştırılması' başlıklı ortak bildirinin imzası ile iki ülkenin ilişkileri yeni bir boyuta taşındı.

Önemli Protokoller ve Anlaşmalar

Toplantının ardından, iki ülke arasında çeşitli alanlarda imzalanan protokoller arasında:

Askeri ve Sivil Personelin Sosyal ve Kültürel Amaçlı Mübadelesine İlişkin Protokol

Hava Kuvvetleri Elektronik Harp İşbirliğine İlişkin Mutabakat Muhtırası

Askeri Sağlık Alanında Eğitim ve İşbirliği Protokolü

Bu protokoller, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Pakistan Savunma Bakanı Khawaja M. Asıf tarafından imzalandı.

Enerji ve Ticaret Alanında Anlaşmalar

Enerji alanında, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Pakistan Enerji Bakanı Sardar Awais AhmedKhan Leghari arasında önemli anlaşmalar imzalandı:

Hidrokarbonlar Alanında İşbirliğine İlişkin Anlaşmanın Değiştirilmesi

Enerji Dönüşümü Alanında İşbirliği

Madencilik Alanında İşbirliği

Ayrıca, ticari ilişkilerin güçlendirilmesi amacıyla Ticaret Bakanları tarafından gerçekleştirilen anlaşmalar da dikkat çekti. Bu kapsamda, mal ticareti ve dijitalleşme konularında ortak deklarasyonlar imzalandı.

Tarım, Sanayi ve Sağlık İşbirlikleri

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Pakistan Ulusal Gıda Güvenliği ve Araştırma Bakanı Rana Tanveer Hussain, tarım alanında işbirliğine yönelik önemli anlaşmalara imza attı. Ayrıca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Pakistanlı yetkililer arasında sanayi alanında çeşitli işbirliği anlaşmaları yapıldı.

Kültürel ve Eğitim İşbirliği

İkili ilişkilerin kültürel boyutunu güçlendirmek amacıyla, dini hizmetler ve din eğitimi, halkla ilişkiler, medya alanlarındaki işbirlikleri de gündeme alındı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve diğer bakanlar, eğitim ve medya alanlarında işbirliği için mutabakat zaptlarını imzaladı.

Sonuç ve Gelecek

İmzalanan bu anlaşmalar, Türkiye ile Pakistan arasında ilişkilere yeni bir derinlik katacak ve iki ülkenin stratejik ortaklıklarını pekiştirecektir. Türkiye-Pakistan İş Forumu üzerine yapılan mutabakatlarla işbirliği olanakları daha da genişlemiş olacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, "Stratejik Ortaklığın Derinleştirilmesi, Çeşitlendirilmesi ve Kurumsallaştırılması" bildirisine imza atarken, iki ülke arasında farklı alanlarda 24 işbirliği anlaşması da imzalandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, "Stratejik Ortaklığın Derinleştirilmesi, Çeşitlendirilmesi ve Kurumsallaştırılması" bildirisine imza atarken, iki ülke arasında farklı alanlarda 24 işbirliği anlaşması da imzalandı.