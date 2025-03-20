Türkiye Maarif Vakfı Kolombiya Temsilciliğinde Bayrak Değişimi Töreni Yapıldı

Türkiye Maarif Vakfı Kolombiya Temsilciliği'nde devir teslim töreni, sıcak bir atmosferde gerçekleştirildi ve yeni temsilciye başarılar dilendi.

Yayın Tarihi: 20.03.2025 08:19
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 08:19
Türkiye Maarif Vakfı Kolombiya Temsilciliğinde Bayrak Değişimi Töreni Yapıldı

Türkiye Maarif Vakfı Kolombiya Temsilciliğinde Bayrak Değişimi

Türkiye Maarif Vakfı (TMV), Kolombiya Temsilciliği'nde devir teslim töreni düzenledi. Başkent Bogota'da gerçekleştirilen bu özel olayda, vakfın Kolombiya’daki kurucu temsilcisi Doç. Dr. Öner Buçukcu, görevini Dr. Rıza Feridun Elgün'e devretti.

Sıcak Bir Atmosferde Tören

Tören, Kolombiya'daki Maarif çalışmalarının önemli bir aşamasını temsil ederken, oldukça sıcak ve samimi bir atmosferde gerçekleşti. İki temsilci, birbirlerine çiçek takdim ederek karşılıklı iyi dileklerini iletti. Buçukcu, Elgün'e yeni görevinde başarılar diledi.

Yeni Temsilciden Teşekkür ve Kararlılık Vurgusu

Elgün, törende yaptığı konuşmada, Buçukcu'nun Kolombiya’daki Maarif faaliyetlerine yaptığı katkılara teşekkürlerini sundu ve bu önemli misyonu kararlılıkla sürdüreceğini belirtti. Törenin sonunda Buçukcu, Elgün'e yayımlanmış eserlerinden oluşan bir koleksiyon takdim ederek, eğitim misyonunu aynı özveriyle sürdüreceğine olan inancını dile getirdi.

Eğitim İşbirliği ve Geçmişe Özlem

Her iki temsilci de, Türkiye Maarif Vakfı'nın Kolombiya’daki eğitim faaliyetlerini devam ettireceğini ve iki ülke arasındaki eğitim işbirliğini güçlendirme kararlılığını vurguladı. Kolombiya'da geçirdiği 5 yılı AA muhabirine değerlendiren Buçukcu, burada edindiği tecrübelerin kendisinde çalışma alanı olmaktan öte dostluklar kurduğu ve kültürünü içselleştirdiği bir alan haline geldiğini söyledi.

Buçukcu, Maarif ailesine, çalışma arkadaşlarına ve Kolombiyalı dostlarına teşekkür ederek, Türkiye Maarif Vakfı'nın Kolombiya’da eğitim yoluyla kurduğu köprülerin her geçen gün daha da güçleneceğine olan inancını dile getirdi.

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