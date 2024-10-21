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Türkiye'nin 2025 Bütçesi ve Diğer Gelişmeler

Türkiye'nin ticaret hedefleri ve sağlık skandalları gündemde. Enerji, spor ve uluslararası krizler detaylandırıldı.

Yayın Tarihi: 21.10.2024 10:45
Güncelleme Tarihi: 21.10.2024 10:45
Türkiye'nin 2025 Bütçesi ve Diğer Gelişmeler

Türkiye'nin Ticaret Hedefleri

21 Ekim 2024 - Anadolu Ajansı - Türkiye, ticaretin güçlendirilmesi amacıyla 2025 bütçesinden 43 milyar lira ayırmayı planlıyor. Orta ve yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatı içindeki payının bu yıl sonunda yüzde 40,5, gelecek yıl ise yüzde 42 olması hedefleniyor. Elektronik ihracatının toplam ihracat içindeki oranı ise yıl sonunda yüzde 3,3, 2025'te ise yüzde 5 olarak öngörülüyor.

Sağlık Sektöründeki Skandallar

Yenidoğan çetesi davasında, diploması askıda olan bir doktorun 18 Aralık 2023'te Bağcılar Özel Şafak Hastanesi'nde tüp mide ameliyatı yaptığı hastanın hayatını kaybetmesi dikkat çekti. Hastane kayıtlarında, bu doktorun ameliyata katılmadığı gösterilen başka bir hekim tarafından imzası yer aldı.

Bebeklerin Babalarından Gelen İtiraflar

Müşteki bireylerin ifadelerine göre, acil durumda hastaneye gelen ailelerden yüksek ödemeler talep edildi. Bir müşteki, eşinin ambulansla getirildiğinde 8 bin TL ödendiğini, diğer bir hasta ise bebeği için dışarıdan özel bir doktorun geleceği söylenerek 3 bin TL talep edildiğini bildirdi.

Akıllı Şebekeler ve Enerji Verimliliği

Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç, akıllı şehirler ve uygulamalar için 5G bağlantısı sağlayacaklarını, Türkiye’de birçok trafoyu bu teknoloji ile birbirine bağlayarak enerji altyapısının dijitalleşmesini hedeflediklerini belirtmiştir.

ASELSAN ve Azerbaycan Projeleri

ASELSAN, Azerbaycan'da 51 akıllı ölçüm istasyonu kurarak yılda yaklaşık 52 milyon manat (30 milyon dolar) tasarruf sağlamayı öngörüyor.

Lübnan'daki Kriz

Lübnan, kitlesel bir yerinden edilme krizi ile baş başa. Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu temsilcisi Lotte Ruppert, durumun sürdürülebilir olmadığını ve insanların acil desteğe ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

İngiltere'den Silah Göndermeye Karşı Sesler

İngiltere Lordlar Kamarası Üyesi Kamall, ülkesinin İsrail'e silah göndermesini eleştirdi ve Batılı hükümetlerin ikiyüzlülüğünü ortaya koydu.

DEAŞ Şüphelisi Yakalandı

İstanbul'da yapılan bir operasyonda, terör örgütü DEAŞ'ın bomba yapımı eğitimi verdiği tespit edilen bir şüpheli yakalandı. Bu kişi, kimliğini gizlemek için seyyar satıcılık yapıyordu.

Atletizm Federasyonu'nun Transformasyonu

Fatih Çintimar, Atletizm Federasyonu Başkanlığındaki 11 yılını değerlendirirken, federasyonun altyapısında geliştirmeler yapıldığını ve dopingle mücadelenin başarıyla sonuçlandığını ifade etti.

Futboldaki Başarı ve Sorunlar

Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe bu sezon 8 maçta 7 puan kaybetti. Önceki sezon ise İsmail Kartal döneminde ilk 8 maçta galibiyet almışlardı. Mourinho'nun 8 maçta 5 galibiyet elde etmesi dikkat çekti.

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