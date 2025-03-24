Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Yıldız: Eski Yöntemlerle Barış Operasyonları İlerleyemez

Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Yıldız, Barış Operasyonlarına Dikkat Çekti

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, BM barış operasyonlarının yenilikçi yaklaşımlara ihtiyaç duyduğunu ifade etti. Yıldız, uluslararası sistemin köklü değişimler geçirdiğini ve barış koruma misyonlarının çok boyutlu, yüksek riskli ortamlarda yürütüldüğünün altını çizerek, "Eski yöntemlerle devam etme lüksümüz yoktur" dedi.

BM Güvenlik Konseyi Toplantısı ve Türkiye'nin Rolü

BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) düzenlenen oturumda, Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen'in başkanlık yaptığı toplantıya katılan Yıldız, barış uğruna hayatını kaybeden barış gücü personelini anarak, onların fedakarlıklarının önemli bir hatırlatıcı olduğunu belirtti.

Büyükelçi Yıldız, 75 yılı aşkın süredir BM barışı koruma misyonlarının dünyada istikrar sağlama, barış anlaşmalarını destekleme ve sivilleri koruma konularında hayati bir rol oynadığını belirterek, "Türkiye, bu çabalara gururla katkıda bulunmuştur" açıklamalarında bulundu.

Etkin Bir Güvenlik Konseyi Gerekliliği

Yıldız, BM barışı koruma operasyonlarının etkili olabilmesi için güçlü bir siyasi irade ile desteklenmesi gerektiğini savundu. Güvenlik Konseyi’nin uluslararası barış ve güvenliği koruma noktasındaki asli sorumluluğunu yerine getirmesi gerektiği vurgusunu yaptı.

Ayrıca, barışı koruma faaliyetlerinin yalnızca askeri veya teknik angajmanlarla sınırlı olmadığını, kalıcı barışın ancak siyasi çözümlerle elde edilebileceğini ifade etti. "Siyasetin önceliği" ilkesinin bu çalışmalara rehberlik etmesi gerektiğini ifade eden Yıldız, arabuluculuk faaliyetlerinin önemine dikkat çekti.

Türkiye'nin Arabuluculuk ve Diplomasi Bağlılığı

Büyükelçi Yıldız, Türkiye’nin arabuluculuk ve önleyici diplomasiye olan bağlılığını sürdürdüğünü belirterek, "Tecrübelerimiz göstermektedir ki arabuluculuk, çatışmaların tırmanmasını engelleyebilir ve kalıcı barışın tesisine katkı sağlayabilir" dedi.

Barışı inşa sürecinin barışı koruma operasyonlarının ayrılmaz bir parçası olması gerektiğini de vurgulayan Yıldız, sahada barış sağlandıktan sonra tekrar çatışma riskini azaltmanın kritik öneme sahip olduğunu sözlerine ekledi.

Kalkınma ve İnsani Yardım Kaynakları

Öte yandan, kalkınma ve insani yardımlar için ayrılan kaynakların azalmasına dikkat çekerek, elde edilen kazanımların kaybedilmemesi uyarısında bulundu. Türkiye’nin BM barışı koruma faaliyetlerini güçlendirmek için yapıcı bir şekilde çalışmalarına devam etmeye hazır olduğunu söyledi.