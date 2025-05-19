Türkiye'nin İlk Astronotu Alper Gezeravcı, Samsun'da Öğrencilerle Buluştu

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Samsun'da düzenlenen etkinlikte fen lisesi öğrencileriyle bir araya gelerek uzay yolculuğundaki süreci anlattı.

Gezeravcı, 25 ildeki 57 fen lisesinden 66 öğrencinin katılımıyla düzenlenen Hezarfen Savunma Havacılık ve Uzay Teknolojileri Eğitim Kampı kapsamında gerçekleşen etkinlikte, öğrencilerle bir otelde bir araya geldi.

Uzay Misyonları ve Gelecek Hedefleri

"Türkiye Milli Uzay Programı İnsanlı İlk Uzay Misyonu" konferansında konuşan Gezeravcı, Türkiye'nin uzay serüvenini detaylarıyla paylaştı. Son 20 yılda internetin hızla geliştiğini ama uzay çağının bu gelişimden daha hızlı ilerlediğini söyledi. “Yapay zeka da hızlı bir şekilde gelişiyor. Hangi alana ilgi duyarsanız duyun, yapay zeka ve uzay hakkında en azından temel bir bilgiye sahip olmalısınız.” diyerek öğrencileri bilgilendirdi.

Gezeravcı, eğitim alanında çok sayıda fırsat ve programın mevcut olduğunu belirterek, “Devletimiz, üniversitelerimizle birlikte yeni programlar açıklamaya devam edecek.” şeklinde konuştu.

Öğrencilerden Gelen Sorular

Konferansın sonunda öğrencilerin sorularını yanıtlayan Gezeravcı, uzayda yapılan deneylerin amaçlarıyla ilgili şöyle konuştu: “Türk bilim insanları, bugüne kadar birçok başarılı çalışmaya imza attı. Ancak bu çalışmalar, uluslararası ölçekte bir asimetrik rekabete maruz kalmakta. Uzaya götürdüğümüz 13 deney, kendi alanlarında özgün sonuçlar sağlayacak ve bu araştırmaları Haziran ayının son haftasında kamuoyuyla paylaşacağız.”

Bir başka öğrencinin uzayda insanın kainattaki yeri hakkında sorduğu soruya ise Gezeravcı, “İnsanoğlu 70 yıldır uzay alanında faaliyet gösteriyor. Bu süre zarfında ulaştığımız seviyeden gurur duyuyoruz. Ancak uzayın derinliklerine geçtiğimizde, insanın ne kadar da aciz olduğunu bir kez daha görüyoruz.” dedi.

Gezeravcı, gençlere uzay alanında yapılabilecek çalışmalar ve meslek seçimleri hakkında da önerilerde bulundu. “Daha keşfedilecek çok alan var. Uzay, derya deniz.” ifadeleriyle gençleri cesaretlendirdi.

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Samsun'da fen lisesi öğrencileriyle bir araya gelerek uzay yolculuğundaki süreci anlattı.

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Samsun'da fen lisesi öğrencileriyle bir araya gelerek uzay yolculuğundaki süreci anlattı.