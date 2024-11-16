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Türkiye'nin İlk Sanal Gerçeklik Müzesi 'Müzeverse' UNIQ İstanbul'da Açılıyor

Türkiye'nin ilk sanal gerçeklik müzesi 'Müzeverse', 19 Kasım'da UNIQ İstanbul'da kapılarını açıyor. Ziyaretçiler, Antik Mısır deneyimi yaşayacak.

Yayın Tarihi: 16.11.2024 21:32
Güncelleme Tarihi: 16.11.2024 21:37
Türkiye'nin İlk Sanal Gerçeklik Müzesi 'Müzeverse' UNIQ İstanbul'da Açılıyor

Türkiye'nin İlk Sanal Gerçeklik Müzesi 'Müzeverse' Açılıyor

Türkiye'nin ilk sanal gerçeklik (VR) müzesi olan 'Müzeverse', 19 Kasım'da UNIQ İstanbul'da sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Sanal içerik prodüksiyon şirketi VR Future ve Fransız Excurio işbirliğiyle hayata geçirilen müze, 'Piramitlere Yolculuk: Antik Mısır'ın Keşfi' adlı ilgi çekici deneyimi konuklarına sunacak.

Fahad Rehman'dan Etkileyici Açıklamalar

VR Future Kurucusu Fahad Rehman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu sanal gerçeklik deneyimini ilk kez iki yıl önce Paris'te tecrübe ettiğini belirterek, "Geleneksel hikaye anlatımının ötesinde, ziyaretçilerin kendilerini içinde hissedecekleri bir form oluşturmayı hedefledik," dedi.

Uzun süredir Türkiye'de yaşayan Rehman, açıklamalarına şöyle devam etti: "Türkiye'nin farklı şehirlerinde sanal içerikler üretmemiz sayesinde, Türk halkının bu teknolojilere ne kadar meraklı olduğunu gördük. Bu nedenle müzeyi burada açmaya karar verdik. Son iki yıldır çalıştık ve şimdi bunu gerçekleştirdik."

Yeni Bir Deneyim Sunma Amaçları

Müzeverse'nin açılışında yer alacak deneyimin detaylarına da değinen Rehman, "Ziyaretçilerimiz, yaşadıkları deneyim hakkında, beklentilerin çok ötesinde bir hisse sahip olduklarını ifade ettiler. Antik Mısır çağının evrensel hikayelerini sunarak, ziyaretçilerimizi etkilemek istiyoruz." dedi.

Virgile Mangiavillano: 'Eğitici ve Eğlenceli Bir Deneyim'

VR Future Kurucu Ortağı Virgile Mangiavillano, Müzeverse'nin yeni nesil bir sanat biçimi olduğunu belirtti. Müze, aynı anda 100 kişiyi ağırlama kapasitesine sahip ve ziyaretçilerin yaklaşık 45 dakika boyunca sosyal bir deneyim yaşayabileceğini ifade etti.

Mangiavillano, temel amaçlarının eğitim olduğunu vurgulayarak, "Gençleri teknoloji ve yeni sanat biçimleri hakkında bilinçlendirmek istiyoruz. Sloganımız da 'zamanda keşif' oldu," dedi. Müzeverse'nin gelecekte daha fazla yenilik ve içerik sunmayı hedeflemesi, yazılımla birlikte müzenin popülaritesini artıracak gibi görünüyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Geleneksel müze kavramını dönüştürmeyi amaçlayan Türkiye'nin ilk sanal gerçeklik (VR) müzesi...

Geleneksel müze kavramını dönüştürmeyi amaçlayan Türkiye'nin ilk sanal gerçeklik (VR) müzesi "Müzeverse", 19 Kasım'da UNIQ İstanbul'da açılacak.

Geleneksel müze kavramını dönüştürmeyi amaçlayan Türkiye'nin ilk sanal gerçeklik (VR) müzesi...

Geleneksel müze kavramını dönüştürmeyi amaçlayan Türkiye'nin ilk sanal gerçeklik (VR) müzesi "Müzeverse", 19 Kasım'da UNIQ İstanbul'da açılacak.

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