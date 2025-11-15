Türkiye ve KKTC Özel Harekatından Ortak Mesaj: "Bir gece ansızın gelebiliriz"

Türkiye ve KKTC Özel Harekat ekiplerinden ortak tatbikat mesajı

Didim'de gerçekleştirilen 2025 Su Altı Operasyon Birliği Tatbikatı başarıyla tamamlandı

Türkiye Cumhuriyeti Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Başkanlığı ile KKTC Polis Özel Harekat Müdürlüğü ekipleri, Aydın’ın Didim ilçesinde düzenlenen 2025 Su Altı Operasyon Birliği Tatbikatını başarıyla gerçekleştirdi.

Tatbikat kapsamında su altı ve su üstü intikali, kritik bölgeye yaklaşma ve müdahale prosedürleri uygulandı. Senaryo gereği icra edilen operasyon, iki teşkilatın ortak koordinasyonunu ve karşılıklı tecrübe paylaşımını üst düzeyde test etti.

Yetkililer, yapılan çalışmaların müşterek görevlerde etkinliği artırmayı hedefleyen önemli bir adım olduğunu vurguladı. Tatbikat, iki kardeş ülkenin emniyet birimlerinin güvenlik, dayanışma ve ortak görev bilincini bir kez daha güçlü şekilde ortaya koydu.

Ortak mesaj olarak öne çıkan ifade ise Bir gece ansızın gelebiliriz oldu; bu söylem, operasyonel hazırlık ve caydırıcılığın altını çizdi.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL HAREKAT BAŞKANLIĞI İLE KKTC POLİS ÖZEL HAREKAT MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, AYDIN’IN DİDİM İLÇESİNDE 2025 SU ALTI OPERASYON BİRLİĞİ TATBİKATINI BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİRDİ.