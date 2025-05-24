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Türkiye ve Türkmenistan'dan Akademik İşbirliği Müjdesi

Türkiye ve Türkmenistan, bilişimden yapay zekaya birçok alanda akademik işbirliği yapacak.

Yayın Tarihi: 24.05.2025 13:13
Güncelleme Tarihi: 24.05.2025 13:13
Türkiye ve Türkmenistan'dan Akademik İşbirliği Müjdesi

Türkiye ve Türkmenistan'dan Orta Eğitim Diploması

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Türkiye ile Türkmenistan'ın bilişim, yapay zeka, akıllı tarım, enerji mühendisliği ve sağlık eğitimi alanlarında ortak diploma ve akademik şube açmak için işbirliğine gideceğini duyurdu.

Aşkabat'ta Önemli Toplantılar

Özvar, 21-23 Mayıs tarihleri arasında Türkmenistan'ı ziyaret etti. Ziyaret sırasında, Türkmenistan Eğitim Bakanı Jumamurad Gurbangeldiyev ile görüştü. Aşkabat'taki toplantılara Türkiye'den gelen YÖK heyeti de katıldı.

Barış Elçileri Olarak Öğrenciler

Özvar, Türkiye'de eğitim gören Türkmenistanlı öğrencileri, her birinin birer barış elçisi olarak gördüklerini ifade etti. Türkiye ile Türkmenistan arasındaki ilişkilerin giderek güçlendiğini vurguladı.

İşbirliği ve Gelecek Planları

Görüşmeler sonucunda, Türkiye ve Türkmenistan arasında akademik işbirliğine dair önemli kararlar alındı. Özvar, Türkiye-Türkmenistan Üniversiteler Forumu başta olmak üzere, üniversitelerin araştırma altyapılarını güçlendirecek bilgi ve tecrübe paylaşımının yapılacağını belirtti.

Ortak Çalışma Komitesi Kurulacak

Görüşmelerde mutabık kalınan konuların hayata geçirilmesi amacıyla Ortak Çalışma Komitesi bu yıl toplanmaya başlayacak.

Türk Mutfağı Haftası Etkinliği

YÖK heyeti ayrıca, Türkmenistan'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde gerçekleştirilen Türk Mutfağı Haftası etkinliğine katıldı. Bu etkinlik, Türkiye'nin kültürel zenginliğini tanıtmak için önemli bir fırsat sundu.

Ziyaret sırasında, YÖK Başkanvekili Prof. Dr. Haldun Göktaş ve Yükseköğretim Yürütme Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Naci Gündoğan ile Prof. Dr. Hüseyin Karaman da yer aldı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar (sol 4), Türkmenistan ile bilişim, yapay zeka...

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar (sol 4), Türkmenistan ile bilişim, yapay zeka, akıllı tarım, enerji mühendisliği ve sağlık eğitimi alanlarında ortak diploma ve akademik şube açma konularında işbirliği yapılacağını bildirdi. Özvar, Türkmenistan Eğitim Bakanı Gurbangeldiyev Jumamyrat Shamyradovich'in (sağ 2) resmi davetlisi olarak 21-23 Mayıs'ta Türkmenistan'ı ziyaret etti. Özvar ve beraberindeki YÖK heyeti, Aşkabat'ta, Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Bayramgül Orazdurdıyeva (sağ 3) ve Eğitim Bakanı Shamyradovich ile heyetler arası görüşmelere katıldı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar (sol 4), Türkmenistan ile bilişim, yapay zeka...

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar (sol 4), Türkmenistan ile bilişim, yapay zeka, akıllı tarım, enerji mühendisliği ve sağlık eğitimi alanlarında ortak diploma ve akademik şube açma konularında işbirliği yapılacağını bildirdi. Özvar, Türkmenistan Eğitim Bakanı Gurbangeldiyev Jumamyrat Shamyradovich'in (sağ 2) resmi davetlisi olarak 21-23 Mayıs'ta Türkmenistan'ı ziyaret etti. Özvar ve beraberindeki YÖK heyeti, Aşkabat'ta, Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Bayramgül Orazdurdıyeva (sağ 3) ve Eğitim Bakanı Shamyradovich ile heyetler arası görüşmelere katıldı.

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