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TUSAŞ Kahramankazan Yerleşkesinde Güvenlik Önlemleri Artırıldı

TUSAŞ'ı hedef alan terör saldırısının ardından güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı.

Yayın Tarihi: 24.10.2024 09:28
Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 09:53
TUSAŞ Kahramankazan Yerleşkesinde Güvenlik Önlemleri Artırıldı

TUSAŞ Kahramankazan Yerleşkesine Girişler Kontrol Altında

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Kahramankazan'daki yerleşkesine düzenlenen terör saldırısının ardından güvenlik önlemleri titizlikle artırılmıştır.

Terör Saldırısı Sonrası Alınan Önlemler

Son günlerde yaşanan terör olayları sonucunda, 5 kişinin yaşamını yitirdiği ve 22 kişinin yaralandığı saldırının akabinde, sabah saatlerinde TUSAŞ personelinin yerleşkeye girişi kontrol altına alındı. Jandarma Güvenlik Önlemlerini Artırıyor

Yerleşkenin çevresinde Jandarma tarafından geniş çaplı güvenlik önlemleri uygulanmakta. Saldırıların yaşandığı kapıya giden güzergah üzerindeki kontrol noktalarında güvenlik tedbirleri sıkılaştırılmıştır.

Ayrıca, yerleşkeye giriş yapan tüm araçlardaki personel, kimlik kontrolleri ile içeri alınmaktadır.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine...

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine yönelik terör saldırısının ardından yerleşkenin çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine...

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine yönelik terör saldırısının ardından yerleşkenin çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı.

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