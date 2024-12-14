TÜSEP'ten Sağlıkta Sorunlar ve Çözüm Önerileri Raporu

Türkiye Sağlık STK'ları Platformu (TÜSEP), ilaç, tıbbi malzeme ve tıbbi cihazların güncel durumu ile önerilerin ele alındığı önemli bir toplantı düzenledi. Toplantıda, Sağlıkta Sorunlar ve Çözüm Önerileri Raporu açıklandı.

Toplantı Detayları

Fatih'teki Birlik Vakfı'nda Doktorlar Kulübü'nün ev sahipliğinde yapılan toplantıda, alanında uzman kişiler, sağlık sektöründeki güncel sorunları masaya yatırdı ve önerilerini sundu. TÜSEP Genel Sekreteri Prof. Dr. Adem Akçakaya toplantının ardından raporun detaylarını paylaştı.

Güven Kaybına Dikkat Çekildi

Raporda, özel hastanelerin yenidoğan ünitelerinde yaşanan olumsuzluklara değinildi. Bu durumun, hastalar ve yakınları arasında güven kaygısına yol açtığı, hekim ve sağlık çalışanlarına duyulan güvenin zedelendiği vurgulandı. Akçakaya, "Bizler adaletin yerini bulacağına inanıyoruz, ancak bahsedilen meseleler sağlık gibi hassas bir konuda ciddi sonuçlar doğurabilir," dedi.

Aile Hekimliği Yönetmeliği Üzerine Öneriler

Yeni Aile Hekimliği Yönetmeliği hakkında yapılan yorumlarda, yönetmeliğin iyi niyetle hazırlandığı ancak sahada ciddi huzursuzluk yarattığı ifade edildi. Toplantıda rapor, sağlık çalışanlarının hak ediş ücretlerinin azaltılmasının kabul edilemeyeceğini belirtti.

Milli Sağlık Sanayisine Vurgu

Prof. Dr. Akçakaya, milli sağlık sanayisinin savunma sanayisi kadar önemli olduğunu ifade ederek, "Tarım, sağlık ve savunma sanayilerinde milli olmak zorundayız. Sağlık sektöründe de benzer bir atılıma ihtiyaç var," dedi. Ayrıca, yerli ilaç sanayisinin kurulması gerektiğinin altını çizdi.

İlaç Üretimi Üzerine Değerlendirmeler

İlaç, Eczacılık, Sağlık, Bilim ve Teknolojileri Vakfı (İVEK) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Tokaç, Türkiye'nin ilaç üretim kapasitesinin yeterli olmasına rağmen düşük fiyatlandırma nedeniyle üretim sıkıntıları yaşandığını dile getirdi. Fiyat değişimlerinin yeterli olmaması durumunda üretim yapılamadığını belirtti.

Tüm bu sorunlara çözüm bulmak amacıyla sektörün paydaşlarının işbirliği içinde çalışarak mevcut yönetmelikleri gözden geçirmesi gerektiği vurgulandı.

Türkiye Sağlık STK'ları Platformunca (TÜSEP) düzenlenen, ilaçta, tıbbi malzemede ve tıbbi cihazlarda güncel durumlar ve önerilerin ele alındığı toplantıda Sağlıkta Sorunlar ve Çözüm Önerileri Raporu açıklandı. Fatih'teki Birlik Vakfı'nda Doktorlar Kulübü'nün ev sahipliğinde TÜSEP tarafından "Milli Sağlık Sanayinde Yapılması Gerekenler Toplantısı" düzenledi. TÜSEP Genel Sekreteri Prof. Dr. Adem Akçakaya, toplantıda konuşma yaptı.

Türkiye Sağlık STK'ları Platformunca (TÜSEP) düzenlenen, ilaçta, tıbbi malzemede ve tıbbi cihazlarda güncel durumlar ve önerilerin ele alındığı toplantıda Sağlıkta Sorunlar ve Çözüm Önerileri Raporu açıklandı. Fatih'teki Birlik Vakfı'nda Doktorlar Kulübü'nün ev sahipliğinde TÜSEP tarafından "Milli Sağlık Sanayinde Yapılması Gerekenler Toplantısı" düzenledi. TÜSEP Genel Sekreteri Prof. Dr. Adem Akçakaya, toplantıda konuşma yaptı.