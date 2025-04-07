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Tuz Gölü'nde Leylek Sıcaklığı: Baharın Müjdelerini Getiren Konuklar

Baharın gelişiyle birlikte leylekler, Tuz Gölü'nde mola veriyor. Misafirler, bölgenin doğal zenginliğini gözler önüne seriyor.

Yayın Tarihi: 07.04.2025 11:47
Güncelleme Tarihi: 07.04.2025 11:47
Tuz Gölü'nde Leylek Sıcaklığı: Baharın Müjdelerini Getiren Konuklar

Tuz Gölü, Baharın Müjdeleyicisi Leyleklerle Şenleniyor

Havaların ısınmasıyla birlikte binlerce kilometre kat ederek Afrika ülkelerinden gelen leylekler, Türkiye'nin gözde sulak alanı Tuz Gölü'nde mola veriyor. Su ve beslenme kaynaklarının fazlalığı dolayısıyla birçok kuşa ev sahipliği yapan bu eşsiz göl, misafir leyleklerle yeniden canlanıyor.

Doğanın Cömert Daveti

Aksaray'ın Eskil ilçesi sınırlarında yer alan Tuz Gölü, baharın gelişinin güzel görüntülerine ev sahipliği yapıyor. Leylekler, bu bölgede hem dinleniyor hem de kuluçkaya yatmak için hazırlık yapıyor.

Eskil Belediye Başkanı Mustafa Zavlak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, leyleklerin Tuz Gölü'ne gelmesinin bölgenin doğal zenginliğinin bir göstergesi olduğunu dile getirdi. Zavlak, "Leyleklerin Tuz Gölü'ne gelmesi, baharın müjdecisi olarak kabul edilir. Kış aylarına girmeden buraya gelen misafirlerimiz, bu alanı beslenme ve konaklama için kullanıyor," diyerek leyleklerin göç yolculuklarındaki önemine vurgu yaptı.

Çevre Duyarlılığı ve Ekoturizm

Zavlak, sözlerine şöyle devam etti: "Leyleklerin göç yolculuğu sırasında Tuz Gölü'ne uğraması, bölgemizin doğal zenginliği ve ekolojik dengesinin bir göstergesidir. Bu muhteşem doğa olayını korumak adına çevreye duyarlı projeler geliştiriyor, sulak alanlarımızı korumaya özen gösteriyoruz. Leylekler gibi göçmen kuşların konaklama alanlarını güvence altına almak, doğamızın sürdürülebilirliği ve eko turizmin gelişimi için büyük önem taşımaktadır."

Başkan Zavlak, leyleklerin uçarken gerçekleştirdikleri büyüleyici dansı izlemek isteyen herkesi ilçeye davet etti.

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