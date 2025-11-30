Tuzla Orhanlı Gişeleri'nde Feci Kaza: S.S. (27) Hayatını Kaybetti

Kaza, müdahale ve trafik akışı

Tuzla'da Orhanlı gişeleri İstanbul istikametinde meydana gelen feci kazada, sürücü S.S. (27) yaşamını yitirdi. Edinilen bilgiye göre, 34 MVF 612 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak aşırı hızla gişelere çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle otomobil adeta hurdaya dönüşürken araçta yangın çıktı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu hemen ekiplerine bildirdi; olay yerine kısa sürede itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazanın ardından gişelerde trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Aracın kaldırılması ve bölgenin temizlenmesinin ardından trafik yeniden normale döndü.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

