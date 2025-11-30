Tuzla Orhanlı Gişelerinde Feci Kaza: Dr. Semih Savran Yaşamını Yitirdi

Tuzla Orhanlı gişelerinde meydana gelen kazada, Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli 27 yaşındaki asistan doktor Semih Savran hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 30.11.2025 07:24
Güncelleme Tarihi: 30.11.2025 07:24
Tuzla Orhanlı Gişelerinde Feci Kaza: Dr. Semih Savran Yaşamını Yitirdi

Tuzla Orhanlı Gişelerinde Feci Kaza: Dr. Semih Savran Yaşamını Yitirdi

Araç gişelere çarparak alev aldı, olay yerinde hayatını kaybetti

Tuzla Orhanlı gişelerinde meydana gelen kazada acı bir detay ortaya çıktı. Gişelere çarpan otomobilde yaşamını yitiren kişinin Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapan 27 yaşındaki asistan doktor Semih Savran olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre 34 MVF 612 plakalı otomobili kullanan Savran, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak aşırı hızla gişelere çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç alev aldı ve olay yerine çağrılan ekipler yangını söndürmek için müdahale etti.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen genç doktorun hayatını kaybettiği tespit edildi. Olay yerindeki güvenlik ve trafik önlemleri alınırken, kazayla ilgili soruşturma yetkililer tarafından sürdürülüyor.

Gelişmeler geldikçe kamuoyuna aktarılacaktır.

GİŞE KAZASINDA ACI DETAY: DOKTOR SAVRAN HAYATINI KAYBETTİ

GİŞE KAZASINDA ACI DETAY: DOKTOR SAVRAN HAYATINI KAYBETTİ

GİŞE KAZASINDA ACI DETAY: DOKTOR SAVRAN HAYATINI KAYBETTİ

İLGİLİ HABERLER

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erzincan'da Alkollü Sürücü 3 Polis Aracına Çarptı — Yarım Saatlik Kovalamaca Sonrası Yakalandı
2
Samsun'da AK Parti Yerel Yönetimler Bölge Toplantısı: Hızlı Tren ve Liman Öne Çıktı
3
Erzincan'da Fuhuş Operasyonu: 3 Zanlı Tutuklandı
4
Tuzla Orhanlı Gişeleri'nde Feci Kaza: S.S. (27) Hayatını Kaybetti
5
İznik'ten Papa 14’üncü Leo'ya 1,5 Ayda Hazırlanan Minyatür Hediye
6
Ardahan'da Şap Karantinası Kaldırıldı, Hayvan Sevkiyatları Hızlandı
7
Tunceli'de Trafik Kazası: 7 Yaralı

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı