Tuzla Orhanlı Gişelerinde Feci Kaza: Dr. Semih Savran Yaşamını Yitirdi

Araç gişelere çarparak alev aldı, olay yerinde hayatını kaybetti

Tuzla Orhanlı gişelerinde meydana gelen kazada acı bir detay ortaya çıktı. Gişelere çarpan otomobilde yaşamını yitiren kişinin Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapan 27 yaşındaki asistan doktor Semih Savran olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre 34 MVF 612 plakalı otomobili kullanan Savran, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak aşırı hızla gişelere çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç alev aldı ve olay yerine çağrılan ekipler yangını söndürmek için müdahale etti.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen genç doktorun hayatını kaybettiği tespit edildi. Olay yerindeki güvenlik ve trafik önlemleri alınırken, kazayla ilgili soruşturma yetkililer tarafından sürdürülüyor.

Gelişmeler geldikçe kamuoyuna aktarılacaktır.

