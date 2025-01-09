TYEK Başkanı Yılmaz, AA'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasında

TYEK Başkanı Coşkun Yılmaz, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

Türkiye Yazma Eserler Kurumu (TYEK) Başkanı Coşkun Yılmaz, Anadolu Ajansı'nın (AA) düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Bu etkinlik, Anadolu Ajansı tarafından her yıl düzenlenerek, yıllık fotoğrafçılık faaliyetlerinin bir derlemesini sunmaktadır.

Yılmaz, bu önemli etkinlikte, seçilmiş karelerin sanat ve kültür alanındaki etkilerine değinerek, Türk fotoğrafçılığının büyüleyici ve zengin yönlerini öne çıkardı. Oylama sürecinin, fotoğraf sanatını destekleyerek özel anları ve kültürel değerleri daha geniş kitlelere ulaştırma amacı taşıdığını vurguladı.

Coşkun Yılmaz'ın da katıldığı bu organizasyon, Türkiye'nin kültürel zenginliğini ve sanatsal ifade biçimlerini gözler önüne sermeyi amaçlamaktadır.

Türkiye Yazma Eserler Kurumu (TYEK) Başkanı Coşkun Yılmaz, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Türkiye Yazma Eserler Kurumu (TYEK) Başkanı Coşkun Yılmaz, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.