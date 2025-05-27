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TZOB Genel Başkanı Bayraktar, Kütahya'da Kiraz Bahçelerini İnceledi

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Kütahya'da zirai dondan etkilenen kiraz bahçelerini inceledi ve çiftçilerin sorunlarını dinledi.

Yayın Tarihi: 27.05.2025 15:47
Güncelleme Tarihi: 27.05.2025 15:54
TZOB Genel Başkanı Bayraktar, Kütahya'da Kiraz Bahçelerini İnceledi

Kütahya'da Don Olayının İzleri İncelendi

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Kütahya'nın kırsal Okçu Mahallesi'nde zirai dondan etkilenen kiraz bahçelerini ziyaret etti. Burada yerel çiftçilerle bir araya gelerek sorunları dinleyen Bayraktar, tarım sektöründe karşılaşılan zorluklara dikkat çekti.

Çiftçilerin Mücadelesi

Bayraktar, yaptığı açıklamada, tarımda üretim yapmanın giderek zorlaştığına vurgu yaptı. Çiftçilerin sürekli olarak kuraklık, don, sel, dolu ve hortum gibi doğal afetlerle mücadele ettiğini belirten Bayraktar, "Tabii ki bu koşullarda üretim yapmak kolay değil. Bütün bunlar çiftçimizin üretimde kalmasını zorlaştırıyor. Bugün tarımda gençlerimizi tutamıyoruz. 18-32 yaş arasındaki gençlerimizin oranı yüzde 5'e kadar düştü. Tarım nüfusu yaşlanıyor," şeklinde konuştu.

Gelecek Tehditleri

Bayraktar, Türkiye'nin tarihinin en büyük don afetini yaşadığını hatırlatarak, "Ancak bizi bekleyen başka bir afet daha var. Önümüzdeki yıllarda Türkiye, kuraklık tehdidiyle karşı karşıya kalacak. Sulamayla alakalı gerekli tedbirlerin de alınması, sulama yatırımlarının bitirilmesi lazım," ifadelerini kullandı. Üreticilerin zor koşullara rağmen üretimden vazgeçmediğini vurgulayan Bayraktar, TZOB olarak don felaketinden etkilenen üreticilerin yanında olduklarını da sözlerine ekledi.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar (sağ 6), Kütahya’da...

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar (sağ 6), Kütahya’da çiftçilerle bir araya geldi.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar (sağ 6), Kütahya’da...

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar (sağ 6), Kütahya’da çiftçilerle bir araya geldi.

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